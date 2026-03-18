DMM son noktayı koydu, İsrail'e lojistik iddiası boşa çıktı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada gündeme getirilen "Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’nin, İsrail’e lojistik sağlayacağı veya yabancı ülkelere ait silahların Türkiye üzerinden geçirilmesine izin verildiği” yönündeki iddiaların "açık bir dezenformasyon" olduğunu açıkladı.

"İZNE VE DENETİME TABİ HALE GETİRİLDİ"

DMM açıklamasında, 17 Mart 2026 tarihli ve 33199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan kararın içeriğine dair şu teknik detayları paylaştı:

"Söz konusu karar ile harp araç ve gereçleri, silah, mühimmat ve askerî patlayıcı maddelerin Türkiye üzerinden transit geçişi serbest bırakılmamış; aksine bu işlemler Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek uygunluk yazısına bağlanarak ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda izne ve denetime tabi hale getirilmiştir."

BÖLGESEL GELİŞMELERLE İLGİSİ YOK

Açıklamada, düzenlemenin asıl amacının transit ticaret ve ihracat süreçlerinde yetkili kurumlar konusundaki belirsizliği gidermek ve gümrük sahalarındaki beklemeleri önlemek olduğu belirtildi. DMM, bu idari düzenlemenin bölgede yaşanan güncel siyasi ve askeri gelişmelerle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını ifade etti.