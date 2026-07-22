DMM'den Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi açıklaması: İade tutarları düşürüldü mü?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde kamuoyunda tartışma konusu olan ambalaj iade bedellerine ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı. Kurum, vatandaşlara ödenen teşvik tutarlarında kesintiye gidildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İADE TUTARLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK, SÜREÇ KESİNTİSİZ İŞLİYOR

Sistemin işleyişine ve günlük kullanım limitlerine dair detayların paylaşıldığı açıklamada, standart iade işlemlerinde herhangi bir fiyat değişikliği olmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan 'Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarlarının düşürüldüğü' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir. 1 Temmuz itibarıyla ülke genelinde yaygınlaştırılan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi kapsamında DOA makinelerine yapılan iadelerde, sistemin ilk duyurulduğu günden itibaren belirlenen ambalaj başı 1 TL teşvik bedeli uygulamasında hiçbir değişiklik olmamış, süreç 1 TL üzerinden kesintisiz devam etmektedir. Kullanıcı başına günlük 200 ambalajlık makine limitine takılmadan yüksek miktarda (toplu) iade yapmak isteyen vatandaşlarımız için Sayma ve Doğrulama Merkezleri alternatif olarak hizmete sunulmuştur"

50 KURUŞLUK TARİFE SADECE TOPLU İŞLEMLERDE GEÇERLİ

Kurum, iade sisteminin çevreye ve ekonomiye katkı sağlama temelinde kurgulandığını hatırlatarak, farklı fiyatlandırmanın sadece "Sayma ve Doğrulama Merkezleri"ndeki alternatif hizmeti kapsadığını belirtti. Vatandaşların resmi makamların açıklamalarını referans alması gerektiği belirtilen açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Yalnızca bu merkezlerde gerçekleştirilecek yüksek hacimli/toplu iadelerde ambalaj başı teşvik bedeli 50 kuruş olarak uygulanmaktadır. Geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması ve içecek ambalajlarının atık yerine değerli bir ham madde olarak ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen DOA Sistemi, vatandaşlarımızdan yoğun ilgi ve destek görerek; başarıyla yürütülmektedir. Asılsız iddialara itibar edilmemesi; yalnızca yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur"