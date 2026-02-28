DMM’den İran açıklaması: Türkiye'nin saldırıya destek verdiği iddiaları asılsız

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye’nin İran’a yönelik son saldırılara destek verdiği iddialarının tamamen asılsız olduğunu duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya mecralarında yer alan “Türkiye’nin İran’a yönelik son saldırılara destek verdiği” yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya mecralarında yer alan ve Türkiye’nin İran’a yönelik son saldırılara destek verdiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşımaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti, tarafı olmadığı herhangi bir çatışma veya savaşta; taraflar lehine olacak şekilde hava sahası dâhil olmak üzere hava, kara ve deniz unsurlarının hiçbirini operasyonel amaçlarla kullandırmaz. Bu husus, ülkemizin temel dış politika ve güvenlik prensipleri arasında yer almaktadır.

Türkiye’nin hava, kara ve deniz sahası üzerindeki egemenlik hakları tam ve tartışmasızdır. Egemenlik alanlarımıza ilişkin tüm faaliyetler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda ve yetkili makamların denetim ve kontrolü altında yürütülmektedir.

Kamuoyunun, spekülatif ve mesnetsiz iddialara itibar etmemesi; sadece resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur.”

