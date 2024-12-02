DMM'den 'Nazım Hikmet' iddialarına açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nazım Hikmet Ran’ın Kuvayı Milliye eserini halk kütüphanelerinde yasakladı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
DMM'den 'Nazım Hikmet' iddialarına açıklama geldi
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DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tartışmaya konu olan eserin, Nazım Hikmet Ran’ın Kuvayı Milliye Destanı şiiri değil, bir karikatürist tarafından çizgi roman formatında uyarlanan bir versiyon olduğu belirtildi. Açıklamada, bu çizgi romanda cinsel içerikli tasvirlerin yer aldığına dikkat çekilerek, “Bu nedenle kitabın, her yaş grubundan vatandaşın faydalandığı kütüphanelerde genel erişim alanında bulundurulması uygun görülmemiştir” ifadesine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, ilgili eserin, çocukların erişim sağlayamayacağı bir şekilde kütüphanelerde yer almaya devam ettiği ve bu durumun yasaklama anlamına gelmediği vurgulandı. DMM, Nazım Hikmet’in diğer eserlerinin binlerce nüshasıyla birlikte halk kütüphanelerinde herkes tarafından erişilebilir ve ödünç alınabilir durumda olduğunu da bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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