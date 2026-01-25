DMM’den Nefes Gazetesi’ne yalanlama: “Mülakat” haberi asılsız

Nefes Gazetesi'nin "Liselerde mülakat dönemi” başlığını taşıyan haber, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı. LGS puanıyla öğrenci alan İstanbul Erkek, Kabataş Erkek ve Cağaloğlu Anadolu gibi proje okullarına girişte mülakat veya yazılı sınav şartı getirileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

DMM'den yapılan açıklamada, Proje Okulları Yönetmeliği’nin 8. maddesinin yanlış yorumlandığı ve bu maddenin tüm proje okullarını kapsayan genel bir düzenleme olmadığı vurgulandı. Yönetmeliğin yalnızca özel program uyguladığı mevzuatla açıkça belirlenmiş çok sınırlı sayıdaki okul için geçerli olduğu belirtildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, “Proje okul statüsündeki tüm liselere girişte LGS’ye ek olarak, yazılı sınav ya da mülakat uygulanacağı” iddiası doğru değildir.

Proje Okulları Yönetmeliği’nin “Özel Program Uygulayan Okullara Öğrenci Seçimi ve Öğrencilerle İlgili İş ve İşlemler” başlıklı 8. maddesi, bütün proje okullarını kapsayan genel bir düzenleme olmayıp, yalnızca özel program uyguladığı mevzuatla açıkça belirlenmiş okullar için geçerlidir. Türkiye’de bu kapsamda değerlendirilebilecek okullar TÜBİTAK Fen Lisesi ve BAYKAR Fen Lisesi ile sınırlıdır. Bu okullarda merkezi sınavda aranan başarı şartının yanısıra okulun uyguladığı programa yönelik aranan diğer sınav şartlarını da sağlama söz konusu olmaktadır.

Bu nedenle, proje okullarının tamamında LGS’ye ek sınav veya mülakat uygulanacağı yönündeki iddialar yanlış ve kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir.

Sadece yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması rica olunur.