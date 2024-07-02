DMM'den Suriyelilere vergi muafiyeti iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Suriyelilere vergi muafiyeti olduğu ve KDV ile Emlak Vergisi ödemedikleri iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

DMM'den Suriyelilere vergi muafiyeti iddialarına yanıt
Editör: Yağmur Biçen
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DMM, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'de yaşayan Suriyelilere ilişkin ortaya atılan çeşitli iddialara açıklık getirdi. DMM, bir televizyon programında öne sürülen "Suriyelilere vergi muafiyeti var. KDV/emlak vergisi ödemiyorlar" iddiasının doğru olmadığını belirtti.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur" denildi. Paylaşımda ayrıca, ilgili birimler tarafından düzenli olarak vergi denetimi yapıldığı ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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