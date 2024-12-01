DMM'den yurt ve öğrenci destekleri hakkında açıklama

DMM, öğrenim kredilerinin yalnızca alınan tutar üzerinden, enflasyon farkı veya faiz eklenmeden geri ödendiğini belirtti.

YURT KAPASİTESİ VE YERLEŞTİRME ORANI ARTIYOR

DMM açıklamasında, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurt kapasitesinin 2002'de 182 bin iken bugün 993 bine yükseldiği ve yurt başvurularının yüzde 98’inin kabul edildiği kaydedildi. Öğrencilere sabah kahvaltısı ve akşam yemeği desteği sağlandığı da vurgulandı.

ÖĞRENCİLERE MADDİ DESTEKLER

2024-2025 eğitim döneminde öğrencilere 20 milyar lira kredi, 15 milyar lira burs ödendiği belirtildi. Ayrıca, yurtlarda barınan öğrencilere günlük 165 lira, KKTC'deki öğrencilere ise 175 lira yemek desteği sunulduğu ifade edildi.