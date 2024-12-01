DMM'den yurt ve öğrenci destekleri hakkında açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), öğrenci yurtları ve desteklerle ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
DMM'den yurt ve öğrenci destekleri hakkında açıklama
Yayınlanma:

DMM, öğrenim kredilerinin yalnızca alınan tutar üzerinden, enflasyon farkı veya faiz eklenmeden geri ödendiğini belirtti.

YURT KAPASİTESİ VE YERLEŞTİRME ORANI ARTIYOR

DMM açıklamasında, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurt kapasitesinin 2002'de 182 bin iken bugün 993 bine yükseldiği ve yurt başvurularının yüzde 98’inin kabul edildiği kaydedildi. Öğrencilere sabah kahvaltısı ve akşam yemeği desteği sağlandığı da vurgulandı.

ÖĞRENCİLERE MADDİ DESTEKLER

2024-2025 eğitim döneminde öğrencilere 20 milyar lira kredi, 15 milyar lira burs ödendiği belirtildi. Ayrıca, yurtlarda barınan öğrencilere günlük 165 lira, KKTC'deki öğrencilere ise 175 lira yemek desteği sunulduğu ifade edildi.

Uzman isim altın için uyardı: 'Yaşanacak olumsuz gelişmeler karşısında...'Uzman isim altın için uyardı: 'Yaşanacak olumsuz gelişmeler karşısında...'Altın Fiyatları

Kaynak: Anadolu Ajansı

Dezenformasyonla mücadele
Günün Manşetleri
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Suriye Devlet Başkanı Esad'la bir araya geldi
"Kadını aşağılayan yayınlara son verilsin"
"Türkiye ve Suriye el sıkışmadan terör bitmez!"
Fidan ve Hüseyin’den kritik Suriye görüşmesi
iran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Fuhuş çetesine darbe!
Deprem uzmanı tek tek saydı
"İsrail BM’den çıkarılsın"
2024’te 5 milyondan fazla işlem
Meteoroloji sarı kod verdi
Çok Okunanlar
Deprem uzmanı tek tek saydı Deprem uzmanı tek tek saydı
Fuhuş çetesine darbe! Fuhuş çetesine darbe!
Fidan ve Hüseyin’den kritik Suriye görüşmesi Fidan ve Hüseyin’den kritik Suriye görüşmesi
Meteoroloji sarı kod verdi Meteoroloji sarı kod verdi
Galatasaray evinde 2 puan kaybetti! Galatasaray evinde 2 puan kaybetti!