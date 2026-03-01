Doğal gaz ve elektrikte yeni dönem: Bakan Bayraktar'dan nakdi destek açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da AK Parti Akyurt Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Etkinlikte değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, küresel krizlerden Türkiye'nin enerji politikalarına ve yeni destek mekanizmalarına kadar kapsamlı bilgiler paylaştı.

Dünyanın büyük çatışmalar kıskacında olduğuna işaret eden Bakan Bayraktar, bölgesel tehlikelere dikkat çekti. Türkiye'nin mevcut riskler karşısında konumunu sağlamlaştırması gerektiğini belirten Bayraktar, "Hemen yanı başımızda komşumuz İran'ın bir sıcak çatışmanın içine sürüklendiği ve belki bütün bölgeyi kapsayabilecek riskleri barındıran bir süreçten geçiyoruz. Türkiye olarak bizim her açıdan çok daha güçlü olmamız lazım. Ekonomi ve savunma açısından, siyasi açıdan güçlü olmalıyız. Bunun için güçlü bir lidere, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

ENERJİDE BAĞIMSIZLIK VE LİDERLİK

Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarma mücadelesinin sürdüğünü aktaran Bayraktar, enerji bağımsızlığının doğrudan ekonomik güce dönüşeceğini kaydetti. Bayraktar, bu hedefi şu sözlerle özetledi: "Biz enerjide bağımsız olursak ekonomide bağımsız ve güçlü olacağız. Türkiye ekonomisi daha güçlü bir hale geldiği zaman inşallah hepimizin kalkınması anlamında daha iyi olacak ve ülkemiz daha güçlü bir şekilde bu bölgelerin dünyada sözü geçen bir ülkesi haline gelecek." Ülkenin liderlik vizyonu sayesinde büyük mesafe katettiğinin altını çizen Bayraktar, "23 yıldır Türkiye onun peşinde hakikaten aniden çağ atladı. Çok büyük işler yapıyoruz. Bu iş nasıl biliyor musunuz? Hiç durup dinlenme şansımız yok. Bizim daha hızlı büyümeye, gelişmeye ihtiyacımız var. Onun için liderimizin ortaya koyduğu vizyonun etrafında, onun yakın çalışma ekibi, teşkilatlarımız, sizlerle beraber inşallah bu hedeflere doğru yürüyeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin enerji üretiminde yeni bir faza geçtiğini duyuran Bakan Bayraktar, arama faaliyetlerinin yurt dışına taşındığını bildirdi. Akdeniz'deki çalışmalara da değinen Bayraktar, şu değerlendirmeyi yaptı: "Enerji üretiminde yeni bir aşamaya gelindi. Artık yurt dışında arıyoruz. Somali'de, Pakistan'da arıyoruz. Bundan çok rahatsız oluyorlar. Akdeniz'de arama yaptık. Mavi Vatan diyoruz. Mavi Vatan'a birileri 'masal' diyor. Bizim için Mavi Vatan Türk'ün denizcilikte yazdığı bir destandır. İnşallah biz bunu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir kararlılıkla gece gündüz demeden çalışarak başaracağız. Bunu yaptığımızda da dışarı ödediğimiz paralar cebimizde kalacak ve Türkiye çok daha farklı bir noktaya gelecek."

FATURALARDA YENİ DÖNEM: NAKDİ DESTEK

Enerji faturalarındaki devlet desteklerine ilişkin yeni bir model planladıklarını açıklayan Bayraktar, halihazırda elektrik faturalarının bir bölümünün ve doğal gaz faturalarının yaklaşık yüzde 45'inin devlet tarafından sübvanse edildiğini hatırlattı. Yeni dönemde bu desteğin doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirten Bayraktar, "Vatandaşları nakdi olarak destekleyelim diyoruz, yani hesaplarına belli bir miktar parayı kış aylarında yatıralım bir enerji fonu, desteği gibi. İhtiyacı olmayanları bu işten çıkaralım, gerçek ihtiyaç sahibine daha fazla verelim istiyoruz." dedi.

Konuşmasında 28 Şubat sürecinin yıl dönümüne de yer veren Bakan Bayraktar, Türkiye'nin zorlukları aşarak güçlü bir şekilde ilerlediğini vurguladı. Bayraktar, sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat'ın ne olduğunu gördük. Türkiye, milletiyle çok güçlü bir şekilde geleceğe gidiyor. Biz inşallah bir arada oldukça, birlikte oldukça, bir oldukça aşamayacağımız hiçbir güçlük yok. Özellikle böyle bir dönemde buna çok daha fazla ihtiyacımız var. Türkiye'nin güçlü olmaktan başka hiçbir alternatifi yok. Buna inanacağız ve bu yolda en büyük gayreti göstereceğiz."