Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türk basketbolunun duayen isimlerinden Doğan Hakyemez, İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Doğan Hakyemez... Türk basketbolunun duayen isimlerindendi...Önceki gün Antalya'da kontrol için gittiği hastanede 4 damarı tıkalığı olduğu için operasyona alınmış, ancak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.



Naaşı Antalya'da düzenlenen törenin ardından İstanbul'a getirilen Hakyemez için Zincirlikuyu Mezarlığı Camiinde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Hakyemez'in Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine millî takımda oynadığı dönemde giydiği 7 numaralı forması konuldu.



Cenaze törenine Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Anadolu Efes Baş antrenörü Ergin Ataman, TOFAŞ Baş antrenörü Orhun Ene ve basketbol dünyasının çok sayıda isim katıldı.



Hakyemez'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Herkes tarafından sevilen, renkli bir kişiliğe sahip olan, Türk basketboluna büyük emek harcayan Hakyemez 68 yaşındaydı.



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