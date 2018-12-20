Jeoloji profesörü Doğan Perinçek, bu sabah Yalova'da meydana gelen depremle ilgili açıklamada bulundu. Bugünkü depremle 17 Aralık'ta Ayvacık'ta meydana gelen depremin yakın gelecekte sorun çıkartmayacağını ifade eden Perinçek, Erdek Bayramiç Ezine hattında 281 yıldır enerji-gerilim biriktiğini ve bu alandaki depremlerin 3-4 yıldır 5'ten küçük olduğunu belirtti. Perinçek ayrıca Erdek Bayramiç Ezine hattındaki bu sessizliği "ürkütücü" olarak yorumladı.

Jeoloji profesörü Doğan Perinçek, sosyal medya hesabından bu sabah yaşanan depremle ilgili açıklamalarda bulundu.



Doğan Perinçek şu ifadeleri kullandı:



Bu sabah Çınarcık'ta olan 4.5 büyüklükteki deprem (30 Kasımda yine Çınarcık'ta 4.3 büyüklükte bir deprem ve artçıları olmuştu) ve 17 Aralıkta Ayvacık-Gülpınar'da olan 4.1 büyüklükteki deprem kanımca yakın gelecekte sorun çıkaracak depremler değil. Bunlar sınırlı sayıdaki artçılarla sönümlenip gidecek. Çınarcık depremi ana fay üzerinde değilde boyu kısa olan tali bir fay üzerinde oldu. Bu tip fayların daha büyük depremler yaratması beklenmiyor. Çınarcık ve Gülpınar'da enerji boşalımı devam ediyor. Bu alanlarda yakın gelecekte yıkıcı deprem olacağını düşünmüyorum. Fakat söz konusu depremler komşu bölgelerdeki faylar üzerinde tetikleme yapabilir. Komşu fayları harekete geçirecek etkiyi yapabilir.



Birçok meslektaşımın belirtiği gibi Marmara ortasındaki fayların deprem yaratması bekleniyor. Benzer durum Erdek-Biga-Çan-Bayramiç hattı boyunca yer alan faylar içinde geçerli. Erdek Bayramiç Ezine hattında 281 yıldır enerji-gerilim birikiyor. Bu alanda son 3-4 yıl içinde çok az sayıda 5 ten küçük deprem oldu. Bu sessizlik ürkütücü.



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