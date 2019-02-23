"Siz hiç kentin tam ortasından geçen fay gördünüz mü? Deprem sırasında fay boyunca kentin yarısının 1.5-2 metre yükseldiğine şahit oldunuz mu? Siz hiç deprem ile kentin tümüyle yıkılabileceğini hayal ettiniz mi?" Bu soruları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden emekli olan Profesör Doktor Doğan Perinçek, sordu. Perinçek, deprem konusuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden emekli olan Profesör Doktor Doğan Perinçek, deprem konusuna dair kritik açıklamalar yaptı.



Perinçek, önemli bazı sorular da sordu.



Doğan Perinçek'in açıklamaları şöyle:



"Siz hiç kentin tam ortasından geçen fay GÖRDÜNÜZ mü?



Deprem sırasında fay boyunca kentin yarısının 1.5-2 metre yükseldiğine ŞAHİT OLDUNUZ mu?



Siz hiç deprem ile kentin tümüyle yıkılabileceğini HAYAL ETTİNİZ mi?



Eğer görmediyseniz size önerim VAR



Biga'nın Kemer Köyüne gidin, köyün yanı başında ki PARİON Antik Kentini ziyaret edin. söylediklerimi gözlerinizle görün.



2004 yılında arkeolog Candan Kozanlı Parion antik kenti kazısını yaparken bende orada çalışmaya başladım. Burada verdiğim arkeolojik bilgiler Candan hanımdan alınmıştır.



Şirin Kemer Köyümüzü ve Parion antik Kentini Görmenizi öneriyorum.



HELENİSTİK DÖNEMİ SONRASINDA MÖ 1. YÜZYIL İLE MS 2. YÜZYIL ARALIĞINDA (ROMA DÖNEMİ) PARİON DOLAYINDA OLAN BÜYÜK BİR DEPREM KENTİN YIKILMASINA NEDEN OLMUŞ, BU YIKILMAYI TAKI BEN KENT SONRAKİ YILLARDA YENİDEN KURULMUŞTUR. (Çalışmamızın sonucu 2005 yılında İstanbul da düzenlenen bir konferansta bildiri olarak sunulmuştur)



Parion,



Güney Marmara (Propontis ) kıyısında, Çanakkale’ye bağlı Biga (Pegae) İlçesi’nin kuş uçuşu 25 km. kuzeybatısında yer alan Kemer Köyü sınırları içerisindeki Parion (=Parium) Antik dönem yazarlarından Strabon’a göre Miletos’lular tarafından kurulmuştur.



Kolonizasyon Çağı olarak bilinen M.Ö. 7. yy. da kurulduğu söylenen bu kent, M.Ö. 6. Yy. da Pers’lerin, Hellenistik dönemde Aleksandros’un (Büyük İskender) komutanlarından olan Lysimakhos’un ve hemen ardından Bergama Krallığı’nın egemenliği altında varlığını sürdürmüştür. Bergama Kralı II. Attalos’un M.Ö. 133 yılında ölümü ve bıraktığı vasiyet gereği diğer Küçük Asya kentleri gibi Parion da Roma yönetimine geçmiştir.



Hellenistik dönemde gerek verimli toprakları komşu kentler aleyhine sürekli genişleyen ve iki limanlı çok parlak bir kent olan Parion, Roma döneminde de aynı konumunu devam ettirmiştir. Augustus tarafından “Colonia Augusta Iulia Pariana” ünvanı verilmiştir.



Çanakkale Arkeoloji Müzesi tarafından bu yıl kazılmaya başlanan alanda kentin Nekropolisi (mezarlığı) açığa çıkarılmıştır. Mezarlar ve mezar alanından elde edilen en erken bulgular, kentin M.Ö. 7. yy. daki varlığını kanıtlamıştır.

Kentin batısında denize paralel olarak uzanan ve korunmuş olan surlar üzerindeki kuleler Hellenistik döneme aittir. Surların bir nedenle yıkılmış olduğu ve kent akropolisindeki yapılara ait mimari elemanlarla olasılıkla Bizans döneminde onarıldığı gözlenebilmektedir.



2004 yılında başladığımız ve sonraki yıl devam ettiğimiz bu çalışma ile Parion liman kentinin tamamen yok olmasına yol açan büyük olayların depremlerle meydana geldiğinin kanıtlarını ortaya koyduk. Depremle yıkılma muhtemelen iki kez tekrarlanmıştır.



Güney Marmara çevresinin tarihsel depremleri..."



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