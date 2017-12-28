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Doğan Perinçek'ten kritik deprem uyarısı
Doğan Perinçek'ten kritik deprem uyarısı

Doğan Perinçek'ten kritik deprem uyarısı: Endişeyle takip ediyorum

Prof. Dr. Doğan Perinçek, depremle ilgili önemli uyarıda bulundu. Perinçek son 3 yıldır endişeyle takip ettiği iki alanı açıkladı

Doğan Perinçek'ten kritik deprem uyarısı: Endişeyle takip ediyorum

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden emekli olan Profesör Doktor Doğan Perinçek, depremle ilgili önemli uyarıda bulunarak, son 3 yıldır endişeyle takip ettiğin iki alan olduğunu belirtti.

Alanlardan birincisinin Çanakkale'de olduğunu, ikincisinin de Söke, Aydın Nazilli, Denizli arasında kaldığını ifade etti.

Alanların son yıllarda sessiz olduğunu aktaran Prof. Perinçek'in açıklaması şu şekilde:

Son 3 yıldır endişe ile takip ettiğim iki alan var. 

Birincisi Çanakkale ili sınırları içinde Biga-Çan-Bayramiç yakınlarından geçen fay zonu. 

Bu bölge son 285 yıldır büyük deprem oluşturmadı. 

Son yıllarda ise oldukça sessiz ve faylar üzerinde enerji biriktiren bir alan.

İkincisi ise Söke, Aydın Nazilli, Denizli arasında kalan graben alanınını sınırlayan normal fayların olduğu alan. 

Burası da özellikle son 3 yıldır sessiz ve enerji biriktirmeye devam ediyor.

ulusal.com.tr


Etiketler; #deprem #doğan perinçek #çanakkale
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