Onlar doğanın çöpçüsü olarak biliniyor. Türkiye'de yaşayan 4 akbaba türünden biri olan ender rastlanan sakallı akbabalar Kars'ta görüntülendi

Buldukları herşeyi yiyorlar o yüzden de doğanın çöpçüsü olarak adlandırılıyorlar.Yurtta yaşayan 4 akbaba türünden biri olan ve nadir bulunan sakallı akbabalar Kars'ın Sarıkamış ilçesinde görüntülendi.Sakallı olarak anılmalarının nedeni de gagalarının altındaki tüyleri.Çevredeki vatandaşlar doğanın çöpçülerini hayranlıkla izledi.Sakallı akbabalar yaptıkları temizlikle doğaya da büyük katkı sağlıyor.