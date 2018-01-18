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Doğanın tedavi edici gücü, her geçen gün daha fazla alanda etkisini gösteriyor

Doğanın tedavi edici gücü, her geçen gün daha fazla alanda etkisini gösteriyor. Dünyanın en cana yakın, en insana dost canlısı yunuslar ile insan arasındaki şifa veren ilişkiyi keşfeden psikiyatri bilimi, yunus terapi programı ile önemli gelişmeler kaydetti.

Doğanın tedavi edici gücü, her geçen gün daha fazla alanda etkisini gösteriyor

Yüksek derecede zeki olan bu sevimli deniz memelileri, ruh bilimcilerin terapi programlarının bir parçası olunca ortaya işte böyle hayranlık uyandıran görüntüler çıkıyor. 

Türkiye'de ilk kez yunuslarla terapi 19 yıl önce uygulandı. Psikiyatri Uzmanı Dr. Murat Kemaloğlu'na göre, 60'a yakın hastalığın psikoterapi programında, bu uygulama sonuç veriyor.

Özellikle öğrenme süreçlerinin iki ile on kat hızlanması ve etkisinin bir yıl sürmesi,  10 günlük yunus terapi ile mümkün. 

Mutluluk maddesi endorfinin artışı, alfa dalgalarının uyarımı, bağışıklık hücrelerinde ve immünglobulinlerde artış, yunus terapinin kanıtlanmış olan bilimsel etkileri. Bunu sağlayan en önemli etken ise...

Yunus terapisinden faydalananlara göre, bu aynı zamanda bir başarı anahtarı. 



HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY – KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ
ulusal.com.tr

Etiketler; #antalya #terapi
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