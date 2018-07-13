Yaz aylarının gelmesiyle vazgeçilmez aksesuarlar arasında olan güneş gözlüğü kullanımı yeniden yükselişe geçti. Ama yanlış seçilen ve kalitesiz güneş gözlükleri göz sağlığı açısından da oldukça zararlı. Peki doğru güneş gözlüğü nasıl seçilir? Sağlık açısından nasıl gözlükler tercih edilmelidir? Ultra viole ışınlarını nasıl gözlükler engeller? İşte detaylar...

Güneş gözlükleri artık, dört mevsimin vazgeçilmez aksesuarı… Güneş gözlüğü satın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsurların başında ise orijinal olup olmadığı geliyor. Çünkü orijinal güneş gözlüğü önemli bir unsurdur. CE işareti, UV filtresi ya da polarize camın özellikleri ile ilgili pek çok bilgiyi de es geçmemeniz gerekiyor. İşte güneş gözlüğünün orijinal olduğu nasıl anlaşılır sorusunun cevapları ve dikkat etmeniz gereken püf noktaları…



Orijinal güneş gözlüğü simgesi nedir?



Orijinal güneş gözlüğü için öncelikle güneş gözlüğünüzü güvendiğiniz satış noktalarından faturalı olarak satın almanız önemlidir. Seyyar satıcılardan ucuza satın aldığınızı düşündüğünüz güneş gözlüklerinin gözünüzü korumayacağını, yarardan öte zarar verdiğini ve güneş ışınlarını olduğu gibi geçirdiğini unutmayın! Bu arada yakın zamanda Sağlık Bakanlığı ve Optisyenler Konfederasyonu işbirliği ile göz sağlığını korumanız amacıyla ruhsatlı gözlükçülerden alışveriş etmeniz gerektiği konusunda bir kamu spotu yayınlandığını da hatırlatalım.

Kaliteli ve orijinal bir gözlüğün yüze tam oturması gerekir ve kullanılan materyallerin iyi olması da çok önemlidir.



Orijinal bir güneş gözlüğünün camlarının içerisinde mutlaka markanın bir simgesi yer alır. Logo ufak bile olsa güneş gözlüğünü ışığa tutup bakarak, logoyu rahatlıkla görebilirsiniz.



Güneş gözlüğünde CE işareti olmalı



CE işareti, ürünlerin serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği’nin 1985 yılında hazırladığı Yeni Yaklaşım konusunda uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir. Bu yapılırken, AB genelinde kullanılan değişik uygunluk işaretleri yerine, AB direktiflerine uygunluğunu belirten tek tip AB işareti kullanılması amaçlandı.



Bir diğer deyişle CE işareti, bir ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliği’nin Yeni Yaklaşım Direktifleri’ne uygunluk işaretidir. Satın aldığınız güneş gözlüğünde CE işaretinin olup olmadığını mutlaka kontrol etmelisiniz. Orijinal güneş gözlüğü modellerinde bu işaret mutlaka yer alır.



Eğer zaten güvendiğiniz bir satış noktasından aldıysanız, güneş gözlüğünüzün garanti belgeleri ve sertifikaları da size beraberinde verilecektir. Garanti belgesi veya sertifikası olan bir gözlük muhakkak orijinaldir.



Güneş gözlüğünde UV özelliğinin önemi



Satın aldığınız güneş gözlüğünün camının UV tabakalı ya da polarize olup olmadığını araştırmanızda fayda vardır. Polarize özelliği taşıyan camların içerisine henüz hamur halindeyken bir film tabakası konulur. Bu tabaka camdaki yansıma ve parlamaları tek bir noktada toplayarak, ışığın geri yansımasını sağlayıp gözünüzü rahatlatır.



Güneş gözlüğünün polarize olduğu nasıl anlaşılır



Bir güneş gözlüğünün polarize olup olmadığını anlamak için basit bir test yapabilirsiniz. Polarize camlı güneş gözlüğü ile normal bir güneş gözlüğünü ışığın yansıma yaptığı bir aynaya tutarak basit bir karşılaştırma yapabilirsiniz. Polarize güneş gözlüğü, ışığı diğerine oranla daha iyi emecek ve gözlerinizin kamaşmasını önleyecektir. Ayrıca polarize güneş gözlüklerinin camları daha koyu renklidir.



Camlar polarize mi, UV filtreli mi olmalı



Cam kalınlığı da gözlüklerde dikkat edilmesi gereken bir diğer özelliktir. Güneş gözlüğünün polarize camlı olmaması sorun yaratmaz ama UV filtreli olmaması ileriki dönemde sorun yaşamanıza sebep olabilir. Çünkü UV filtreli camlar, göze zararlı ışıkların geçmesine engel olmaktadır. Güneş gözlüklerinin ışığı bloke etme gücü UV200, UV400 ve UV600 gibi ibarelerle belirlenir. Özellikle deniz kenarında ve kar ışığında minimum UV400 korumalı güneş gözlükleri kullanılmalıdır.



Polarize güneş gözlükleri daha çok yansımanın rahatsız ettiği kişilere; balıkçılar, su sporlarıyla uğraşanlar, araç kullananlar, sürücüler, kayakçılar, golfçüler, bisikletçiler, ışığa çok duyarlı kişiler, 60 yaş sonrası katarakt ameliyatı olanlara önerilmektedir.