Doğrudan Satış Derneği, yeni yönetmelikle 2030 hedeflerini açıkladı

Türkiye’deki doğrudan satış sektörünün çatı kuruluşu olan Doğrudan Satış Derneği (DSD), ülkenin önde gelen firmalarının genel müdürlerinin katılımıyla 11 Aralık’ta bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya Avon Türkiye, Oriflame Türkiye, Herbalife Türkiye, Vorwerk Türkiye, LR Health & Beauty, QNET, Amare Global, Forever Living ve Homm Bitkisel gibi sektörün önemli aktörlerinin yöneticileri iştirak etti. Bu buluşmada, sektörün mevcut durumu, kısa süre önce yürürlüğe giren Doğrudan Satış Yönetmeliği’nin sağladığı avantajlar ve 2030 yılı için belirlenen büyüme hedefleri detaylıca ele alındı. Dünya Doğrudan Satış Dernekleri Federasyonu’nun (WFDSA) Aralık 2025 tarihli raporunda yer alan, sektörün dünya çapında istikrarını sürdürmesine karşın Türkiye'nin Avrupa'daki durgunluğa rağmen büyüme göstermesi, toplantının ana gündem maddelerinden biri oldu.

DSD BAŞKANI YALÇIN: 2030’DA AVRUPA'NIN İLK 5'İ ARASINDA OLACAĞIZ

Doğrudan Satış Derneği Başkanı Naime Yalçın, toplantıda yaptığı açıklamada uluslararası verileri paylaştı ve Türkiye'nin konumunu değerlendirdi. Yalçın, WFDSA’nın Aralık 2025 raporuna göre; "Global doğrudan satış sektörü 2024 yılında 164 milyar dolarlık perakende satış hacmi oluşturdu ve 104,3 milyon bağımsız girişimci gelir elde etti." dedi. Avrupa pazarlarında büyümenin sınırlı kaldığına işaret eden Yalçın, Türkiye'nin hem 2021–2024 döneminde hem de sadece 2024 yılında büyüme kaydeden üç ülkeden biri olarak öne çıktığını ve pazar büyüklüğünün 650 milyon dolara ulaştığını belirtti. Sektördeki büyüme ivmesinde kadın girişimcilerin yoğun katılımının etkili olduğunu vurgulayan Yalçın, TÜİK verilerine atıfla: "TÜİK’e göre Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 36,8, kadın girişimci oranı yüzde 8,2 seviyesinde bulunurken, doğrudan satış sektöründe girişimcilerin yüzde 77’sini kadınlar oluşturdu." bilgisini aktardı. Esnek çalışma modeli ve düşük başlangıç maliyetinin kadınların sektöre daha rahat girmesini sağladığını dile getiren DSD Başkanı, dernek olarak hedeflerini şöyle açıkladı: “Türkiye pazarının 2030 yılına kadar 1 milyar doları aşmasını ve Türkiye’nin dünyada milyar dolarlık 22. pazar ile Avrupa’da ilk 5 pazar arasında yer almasını hedefliyoruz.”

YENİ YÖNETMELİK GÜVEN ORTAMINI SAĞLAMLAŞTIRDI

Başkan Yalçın, sektörün bu büyüme hızında yeni Doğrudan Satış Yönetmeliği’nin kritik bir rol oynadığını ifade etti. Söz konusu yönetmelikle tüketiciye tanınan cayma süresinin 30 güne çıkarıldığına, şirketlere lisans alma yükümlülüğü getirildiğine, ayrıca 10 milyon TL asgari sermaye ve 3 milyon TL banka blokesi şartı tanımlandığına dikkat çekti. Bu düzenlemelerin, hem tüketicilerin haklarını güçlendirdiğini hem de finansal açıdan güçlü ve güvenilir şirketlerin faaliyet göstermesine olanak tanıyarak daha sağlam bir ekosistem yarattığını belirtti. Toplantıya katılan sektör temsilcileri, Türkiye'nin Avrupa'da büyüyen az sayıdaki pazar arasına girmesinin arkasındaki temel faktörün bu güçlü yasal çerçeve ve artan güven ortamı olduğunu dile getirdiler. Dijitalleşmenin, girişimciler için yeni iş modellerini, daha geniş ağları ve hızlı ölçeklenme imkânını beraberinde getirmesiyle sektörün geleceğinde belirleyici bir rol üstlendiği de vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Doğrudan Satış Yönetmeliği, sektöre hem güveni artıran hem de kalıcı büyümeyi destekleyen güçlü bir yapı kazandırdı. Yeni düzenlemeyle, tüketicinin cayma süresi 14 günden 30 güne çıkarılırken, doğrudan satış şirketleri için lisans zorunluluğu getirildi. Şirketlerin en az 10 milyon TL sermaye ve 3 milyon TL banka blokesi şartını karşılaması mecburi kılınırken, her işlemde doğrudan satıcı numarasının kullanıldığı bir sistem oluşturuldu. Bu kapsamlı mevzuat, tüketiciyi koruyan bir yapı sunarken, yalnızca finansal yeterliliğe sahip ve kayıtlı şirketlerin sektörde yer almasına imkân tanıyor. DSD, oluşan bu güvenilir ekosistemin, Türkiye'nin 2030'da 1 milyar doları aşan pazar büyüklüğü hedefine ulaşmasında kritik öneme sahip olduğunun altını çiziyor.

Doğrudan satış modeli, özellikle artan mağaza maliyetleri, kira bedelleri, personel masrafları ve perakendedeki daralmalar göz önüne alındığında, girişimciler için düşük riskli bir iş kurma alternatifi sunuyor. Sektörde yaygınlaşan hibrit satış modeli (yüz yüze ve dijital satışın birleşimi), satıcıların sosyal medya üzerinden ağ kurmasını ve daha geniş tüketici kitlelerine ulaşmasını kolaylaştırıyor. Bu yapısıyla doğrudan satış, Türkiye'nin kayıtlı perakende ekonomisine de önemli bir katkı sağlıyor. Toplantıda Dünya Sağlık Örgütü'nün yalnızlık verilerine atıf yapılarak, doğrudan satışın topluluk oluşturma yönü ön plana çıkarıldı. Yüz yüze yapılan toplantılar, mentorluk ilişkileri ve ortak hedef etrafında toplanma kültürü; özellikle Z kuşağı ve kadın girişimciler için sektörü bir sosyal dayanışma alanı haline getiriyor.