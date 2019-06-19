Türkiye Doğu Akdeniz'deki çıkarları için kapsamlı adımlar atmaya hazırlanıyor. Ulusal Kanal'ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, lojistik ile ilgili birimlerden oluşan Türk ekibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan limanlarda çalışmalar yapıyor. Hedefin, Doğu Akdeniz'de görev yapan Türk savaş gemilerinin lojistik ihtiyaçlarının daha rahat sağlanması olduğu belirtiliyor.

Doğu Akdeniz'deki çıkarları için kararlı adımlar atan Türkiye, savaş gemilerinin ihtiyacı konusunda da kapsamlı çalışmalar yapıyor.



Kapalı Maraş bölgesinin açılması yönünde kararın alınmasının ardından Ankara'dan önemli bir hamle geldi.



Ulusal Kanal'ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, lojistikle ilgili birimlerden oluşan bir Türk ekibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çalışmalar yapıyor.



Edinilen bilgilere göre, çalışmalar lojistik faaliyetlerin geliştirilmesi kapsamında yapılıyor. Hedefin, Doğu Akdeniz'de görev yapan Türk savaş gemilerinin lojistik ihtiyaçlarının daha rahat sağlanması olduğu ifade ediliyor.



Son olarak Ankara'dan "İkinci sondaj gemisi Yavuz'u Perşembe günü uğurlayacağız" açıklaması gelmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Temmuz ayının başında KKTC'den alınan ruhsat sahası üzerinde ilk sondaja başlanacağını açıklamıştı.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan aldığı güç ile hareket ettiğini vurgulamıştı.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Türkiye, Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde sürdürdüğü yasa dışı faaliyetleri sonlandırmalı" açıklamasına ise sert tepkiler gelmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Macron'a "Sen ne diyorsun ya, biz buralara kıyıdaşız, Kıbrıs'ta garantörüz. Türkiye garantör" ifadelerini kullanmıştı.





HABER: ERAY ÇELEBİ

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