Güney Kıbrıs Rum Kesimi Doğu Akdeniz'de provokasyonlarına devam ediyor. Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotropis, tek taraflı ilan ettikleri Münhasır Ekonomik Bölge'de 2 yıl içinde 8 sondaj yapacakalarını açıkladı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Doğu Akdeniz'de yeni sondaj çalışmalarına başlayacak.



Türk Fatih gemisi Doğu Akdeniz'de sondaj yaparken harekete geçen Rum kesim, gelecek 2 yıl için planlarını açıkladı.



Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotropis'in açıkladığı plana göre 24 ay içinde 8 sondaj yapılacak. Tek taraflı ilan ettikleri Münhasır Ekonomik Bölge'de yapılacak çalışmaların 6'sı araştırma 2'si ise teyit amaçlı olacak.



Ada etrafınfaki 13 parseli uluslararası şirketlere ihale eden Rumların sondaj çalışmasına bu yıl sonunda ya da 2020'nin ilk döneminde başlaması öngörülüyor.



Bakan Lakkotropis sözde MEB kapsamındaki 7'nci parselde de lisanslama çalışmalarında son aşamaya geldiklerini duyurdu.



Öte yandan Türkiye, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ve Fatih sondaj gemisi ile Kıbrıs Adası yakınlarında hidrokarbon arama çalışmalarına başladı.





ulusal.com.tr