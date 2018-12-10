Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde deniz üssü kuruyor. Doğu Akdeniz'deki bu kritik hamle Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunması açısından kritik bir adım. Kurulacak üsle ilgili hazırlanan rapor Ankara'ya gönderildi. Uzmanlar üs ile ilgili "mükemmel bir karar" yorumunda bulundu.

Türkiye, sınır içinde ve sınır ötesinde hak ve menfaatlerini korumak için kararlı adımlar atmaya devam ediyor. Her geçen gün yeni tehditlerin baş gösterdiği Doğu Akdeniz'de de bu kapsamda kritik bir hamle yapıldı.



Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir deniz üssü kurma hazırlığında. Kıbrıs'ta kurulacak olan modern deniz üssüne ilişkin maliyet, alt yapı ihtiyaçları ve fiziki koşulları içeren teknik rapor, Ankara'ya gönderildi.



Deniz Kuvvetleri Komutanı da üs için yapılan keşif çalışmalarına bizzat katıldı.



Kıbrıs'ta deniz üssü için öneri, geçen Ağustos ayında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığına sunulmuştu.



Yaklaşık 280 bin dönümlük dev bir alana inşa edilecek modern deniz üssü içinde radar merkezinden sosyal tesislere kadar pek çok yapı bulunacak. Fırkateyn, korvet, denizaltı ve helikopter gemisi gibi her çeşit gemiye ev sahipliği yapacak kapasitede olacak.



Üssün inşaası konusunda KKTC ve Türkiye arasında mutabakat sağlanırken, 2019 yılı içerisinde bir anlaşma imzalanması öngörülüyor.



Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştireceği değerlendirilen bu adım uzmanlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.



Konu ile ilgili Aydınlık'a konuşan Emekli Tuğamiral İlker Güven, kararın "mükemmel" olduğunu ifade etti. Atılması gereken diğer somut adımlar konusunda da uyarıda bulundu.



Emekli Tuğamiral İlker Güven - Kıbrıs'ta deniz üssü



"Biliyorsunuz Kıbrıs, Türkiye'nin kıta sahanlığı üzerinde. Hemen o kıta sahanlığına uygun olarak Münhasır Ekonomik Bölge ilan etmemiz lazım. MEB ilan ettikten sonra, Rum Yönetimi'nin KKTC'nin ada üzerindeki eşit haklarını hiçe sayarak hukuk dışı ilan ettiği ruhsat alanlarındaki hak ve menfaatlerimizi korumak üzere, bölgede konuşlanıp bir kuvvet oluşturmak durumundasınız.Bu bakımdan mükemmel bir karar."



Güven, deniz üssünün yanında bir de hava üssünün kurulmasının şart olduğunu vurguladı.



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