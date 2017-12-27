Ortak tatbikat yapan ve doğalgaz arayan ülkelere karşı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs da hamleler yapıyor. Akdeniz’in doğusunda 'Notam' savaşları yaşanıyor

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin tek başına sözde Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilanını tanımayan Türkiye, Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arayan ve tatbikatlar yapan Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs’ı NOTAM vererek engelledi.



Türk Silahlı Kuvvetleri, Doğu Akdeniz’de hava tatbikatı yapan Yunanistan ve İsrail ile denizde de sondaj çalışması yapan uluslararası firmalara gözdağı verdi, aralık ayında 4 kez NOTAM (Havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiri) çekti. Uzmanlar Türk Hava Kuvvetleri’nin yaptığı bu hamlelerin Yunanistan, İsrail ve Rumlar çok önemli mesajlar içerdiğini söyledi.



Aydınlık gazetesinden Erdem Atay'ın haberine göre, bir yandan Doğu Akdeniz’de petrol/doğalgaz sondaj çalışmaları yapan, tatbikatlar icra eden üç ülke, bir yandan da Türkiye ve KKTC’yi sıkıştırmaya çalışıyor. Türkiye’den yanıt da gecikmiyor. Son olarak aralık ayında bölgede tatbikat yapan üç ülkeye karşı Türkiye tatbikatlı ve NOTAM’lı engelleme yaptı.



RUMLAR MANŞET YAPTI



Rumları ve Yunanları rahatsız eden bu durumun ardından bölgede bir gerginlik daha yaşandı.



Güney Kıbrıs, sözde ilan ettiği MEB içerisindeki 6’ıncı parselde TOTAL ve ENİ’nin yapacağı doğalgaz sondajı nedeniyle Navtex, yani seyir durumu, yayınladı. “Ben buradayım” mesajı verilen seyir durumu yayınına karşı Türkiye’den yanıt da gecikmedi, Türkiye “tatbikat icra edeceğim diyerek aynı bölge için karşı bir Navtex yayınladı.



Güney Kıbrıs’ın Fileleftheros gazetesi, Rum yönetimi ve Türkiye tarafından yapılan karşılıklı Navtex ilanlarını manşetten duyurdu. Gazete, “ENI Yüzünden Soğuk Savaş” başlığıyla Türkiye’den duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.



‘OLDUBİTTİLERE İZİN VERMEYİZ’



Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Türkiye’nin bölgedeki hamlelerini Aydınlık’a değerlendirdi. Olayları, “Güney Kıbrıs’ın tek taraflı MEB ilanına ve Kıbrıs etrafında petrol aranmasına karşı yapılan bir hamle” olarak değerlendiren Karataş, Türkiye’nin ön aldığını söyledi. Karataş, “NOTAM’lar Kıbrıs’ın haklarından KKTC’yi faydalandırmayacak şekilde yapılacak oldubittilere izin vermeyeceğimiz anlamına geliyor” diye konuştu.



“Kıbrıs’ta hakkımızı yedirmeyeceğiz manasında yaptığımız bu hamlelerin kamuoyunca da desteklenmesi gerektiğinin” altını çizen Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Karataş, Doğu Akdeniz’in artık bir uluslararası sorun halini aldığını, bu konuda daha güçlü adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Karataş, ilerleyen zamanlarda Ege’de de benzer gerginliklerin artacağına ve önemli gelişmelerin olabileceğine dikkat çekti.



NOTAM: HAVACILARA BİLDİRİ



Türkçeye ‘havacılara bildiri’ biçiminde çevrilebilecek olan NOTAM (notice to airmen) kavramı, havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayınlanan bildiri anlamına geliyor. Ülkeler uluslararası sularda ‘belli gün, belli saatler arasında hatta belli bir irtifada bir bölgeyi kendilerinin kullanacağını başka bir ülkeye bildirerek orada başka bir faaliyetin yapılmasını engellemek için NOTAM verir.



NAVTEKS: DURUM BİLGİSİ AKTARAN CİHAZ



NAVTEX (Navigational Telex) ise ‘seyir durum’ bilgisini aktaran cihaz anlamını taşıyor. Navtex cihazı uluslararası orta frekansta gemilere seyirde tehlike ve emniyet raporları ile hava raporu tahmin ve uyarılarını otomatik olarak yazılı veriyor ve bir haberleşme cihazı olarak tanımlanıyor.



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