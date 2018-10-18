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Doğu Akdeniz'de sıcak saatler! Yunan fırkateyni engellendi

Doğu Akdeniz'de araştırma yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisini taciz eden Yunan fırkateyni, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca engellendi.

Doğu Akdeniz'de sıcak saatler! Yunan fırkateyni engellendi

Türkiye, "Yunanistan'a bölgede (Akdeniz'de) bir tırmanmaya neden olacak davranışlardan uzak durmasını salık veriyoruz." uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Barbaros Hayreddin Paşa gemisi tarafından Türkiye'nin Akdeniz'deki kıta sahanlığında bu sabah itibarıyla yeni bir sismik araştırma faaliyetine başlandığı hatırlatıldı. 

Açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından bu hususta dün yapılan basın açıklaması uluslararası hukuk bakımından tamamen temelsizdir. Yunanistan'ın gerçekçi olmayan iddialarında ısrar etmesi, ikili ilişkilere ve bölge istikrarına zarar vermekten başka bir sonuç doğurmayacaktır." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin kıta sahanlığında uluslararası hukuktan kaynaklanan egemen hak ve yetkilerini kullanmaya devam edeceğinin altı çizilen açıklamada, "Bu vesileyle Yunanistan'a bölgede bir tırmanmaya neden olacak davranışlardan uzak durmasını salık veriyoruz." ifadesi kullanıldı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #yunan fırkateyn #doğu akdeniz
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