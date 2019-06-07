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Doğu Akdeniz'de sular ısındı

Doğu Akdeniz'de atılan tek taraflı adımlar suları ısındırıyor. Güney Kıbrıs Rum Kesimi 12'inci parselden doğalgaz çıkarılması için Amerikan Noble Enerji şirketi ile anlaşma sağladı. Rumlar bu anlaşmadan 9 milyar doların üzerinde gelir edecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bölgede Türkiye ve Kuze Kıbrıs Türk Cumhuriyetini dışlayan adımlarla ilgili önemli mesajlar verdi, "Haklarımızı yedirmeyiz." dedi

Doğu Akdeniz'de sular ısındı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Doğu Akdeniz'de Amerika ile 9 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Sular iyice ısındı.

DOĞU AKDENİZ'DE SULAR ISINDI

Bölgede Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin haklarını hiçe sayan adımlar sıklaştı. Amerika, Rumlardan parsel kiraladı.

Rum Kesimi tek taraflı tutumu ile Afrodit adındaki 12. parseli Amerikan Noble Enerji'ye bıraktı. Böylece Noble Enerji, Rumlardan parsel kiralayan ilk şirket oldu.

"KKTC'Lİ SOYDAŞLARIMIZIN HAKLARINI KORUYACAĞIZ"

Anlaşma kapsamında Noble Enerji ve İsrailli ortakları, Afrodit bölgesinden Mısır’a boru hattı inşa edecek. Doğalgaz bu boru hattı ile İskenderiye'ye taşınacak. Üretimin 18 yıl süreceği ön görülen yataktan, süreç içerisinde Rumların alacağı pay ise 9 milyar doların üzerinde olacak.

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC karşıtı eylemlere Ankara sessiz kalmıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada kararlı ifadeler kullandı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #doğu akdeniz
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