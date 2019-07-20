Doğu Akdeniz için acil iki adım

Enerji ve bölge uzmanları, Doğu Akdeniz için iki acil adım atılmasını önerdi. Birincisi doğalgaz ve petrol aramalarında dost ülkelerle işbirliği, ikincisi Türkiye Petrolleri'nin özelleştirme kapsamından çıkarılıp güçlendirilmesi

Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye yönelik baskılar artarken enerji ve bölge uzmanları ABD ve AB’den gelen baskılara karşı atılması gereken adımları gündeme getirdi. Uzun yıllar Dışişleri'nde bölgeyle ilgili konularda görev yapmış emekli bir büyükelçi, Türkiye’nin tezlerinde çok haklı olduğunu vurguladı: “ABD ve AB’den gelen baskılar uluslararası hukuka aykırı. Ama AB üyesi olması nedeniyle Rumların arkasında duruyorlar. Buna karşı Türkiye’nin elinde de çok sayıda koz var. Rumlar nasıl ABD’li ve Avrupalı firmalarla bölgede arama yapıyorlarsa Türkiye de dostları ile birlikte hareket edebilir. S-400 konusunda baskılara direnen Türkiye bu konuda da aynı yolu izleyebilir. S-400’lerle de güvenlik sağlanır.”



GÜÇ DENGESİ VE RİSK PAYLAŞIMI



Enerji uzmanı Petrol Mühendisleri Odası Enerji Politikaları Çalışma Grubu Başkanı Necdet Pamir de Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı blokta yer almamış ülkelere dikkat çekti. Bu ülkelerin doğalgaz ve petrol aramaları konusunda tecrübeli ülkeler olduğunu hatırlatan Pamir, “Şu ana kadar Türkiye’nin karşı safında yer almamış ülkelerle işbirliği yapılabilir. Bu ülkeler arasında ilk akla gelenler Rusya, Çin, İran, Venezuela ve Azerbaycan. Bu ülkelerde bulunan güçlü şirketlerle işbirliği yapılırsa hem Doğu Akdeniz’de güç dengesi sağlanır, hem de risk paylaşılmış olur” diye konuştu.



TÜRKİYE PETROLERİ DEVLETTE KALMALI



Necdet Pamir, Türkiye’nin bölgede iki sismik, iki de sondaj gemisi olduğunu, bu gemilerin alınmasının ve yaptırılmasının çok doğru olduğuna dikkat çekerek “Doğu Akdeniz’deki durum, burada kilit rol oynayan Türkiye Petrolleri’nin durumunu gündeme getirdi” dedi: “Türkiye Petrolleri şu anda Varlık Fonu’na devredildi. Bu devirden sonra kurum özelleştirmeye hazırlandı. Kötü şeyler yapıldı. Sondaj Daire Başkanlığı ve Kuyu Tamamlama Daire Başkanlıkları kapatıldı. Bu duruma derhal son verilmeli Türkiye Petrolleri özelleştirilme kapsamından çıkarılmalı ve güçlendirilmelidir. Türkiye Petrolleri yerli ve milli kalmalıdır. Bu kurumun özelleştirilmesi ülkeye hem de bu dönemde en büyük kötülük olacaktır.”



EMEKLİ PERSONEL GERİ ÇAĞRILMALI



Türkiye Petrolleri'nde deneyimli personelin emekli edildiğini de ifade eden Pamir, şunları kaydetti: “Fatih ve Yavuz gemilerinde personel olarak dışarıdan hizmet alınıyor. Bu doğru değil. Türkiye Petrolleri'nden emekli edilen deneyimli personel hemen geri çağrılmalı ve göreve başlamalıdır. Bu personelin çoğu 30-40 yıllık deneyime sahiptir. Bunun kıymeti bilinmelidir. Elimizdeki deneyim ve birikimi heba etmeyelim. MTA’nın Oruç Reis sismik araştırma gemisinde Türk mühendis ve teknisyenleri görev yapıyor. MTA doğru yönde adımlar atıyor. Ama Türkiye Petrolleri için aynı şeyi söylemek zor. Böylesine hassas bir ortamda, böylesine hassas bir dönemde yabancı personele dayanarak iş yapmak yanlış bir yoldur.”



PMO BAŞKANI KURT: TP YERLİ VE MİLLİ KALMALI



Petrol Mühendisleri Odası Başkanı Yüksel Kurt da Türkiye Petrolleri'nin acilen özelleştirme kapsamından çıkarılmasını gerektiğini vurgulayarak şu görüşleri savundu: “Ben Türkiye Petrolleri'nden 2012 yılında emekli oldum. Türkiye Petrolleri kesinlikle yerli ve milli olmalıdır. İçinde bulunduğumuz durum da bunun ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Doğu Akdeniz’de yaşananları izliyoruz. Emperyalizm baskılarını artırıyor. Buna karşı direnmemiz gerekiyor. Doğu Akdeniz milli bir konu. Petrol Mühendisleri Odası olarak Türkiye Petrolleri ile dayanışma içinde olmayı, bilgi paylaşımında bulunmayı arzu ediyoruz. Ama şu ana kadar görüşme talebimize bile yanıt verilmedi. Bu arada Türkiye Petrolleri yönetimi ihtiyaç fazlası diye deneyimli personeli emekli etti. Bu kadar hassas bir dönemde içinde denizlerde sondaj konusunda deneyimli personelin emekli edilmesini anlamakta zorlanıyoruz.”



Yüksel Kurt, Doğu Akdeniz’de güç mücadelesinin giderek artığına da dikkat çekerek, Türkiye’nin petrol ve doğalgaz arama konusunda tecrübeye sahip, Çin, Rusya gibi ülkelerle işbirliğine gitmesi gerektiğini söyledi.



YERLİ PERSONEL MEHMETÇİK GİBİ GÖREV YAPAR



Türkiye Petrolleri'nden emekliliğe zorlanan bir mühendis de Aydınlık’a yaptığı açıklamada çıkarılan tutuklama kararından sonra Doğu Akdeniz’de sondaj çalışması yapan gemilerde sıkıntılı gelişmeler yaşandığını kaydederek, “Yabancılar risk almayabilir. Bu gemilerde yerli ve milli personel olursa Mehmetçik gibi çalışmaya devam eder” dedi. Türkiye Petrolleri çalışanları, yapılması gereken bir başka işin de “Türkiye Petrolleri'nin yönetimine kurumdan konuyu bilen kadroların getirilmesi” olduğunu söylediler. Konudan uzak kişilerin kurumu yönetmesinin, işin ehli olmayan isimlerle bu hassas görevlerin yürütülmesinin çok zor olduğunu belirten çalışanlar, ülkeyi yönetenlerin günün koşullarına uygun hareket etmesini ve kurumların başına işin ehli olan kişileri atamasını istediler.



'İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ YAPILIYOR'



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre Doğu Akdeniz’de Rusya ve Çin gibi ülkelerle işbirliği olasılığının sorulması üzerine Dönmez, şunları söyledi: “Petrol arama-üretim faaliyeti farklı, iletilmesi, taşınması farklı. Bulduktan sonra en kısa yoldan pazara ulaşması lazım. Doğu Akdeniz’deki gazların pazara en yakın, en ekonomik ulaşabileceği yer aslında Türkiye, Anadolu üzerinden ulaşabilir. Diğer ülkelerle ortak çalışma konusuna gelince, Türkiye Petrolleri bazı şirketlerle zaten görüşme yapıyor, orada belki bazı adımlar da ortak projeler de geliştirilebilir. Ama şimdiden isimleri açıklamak doğru değil ama bazı görüşmeleri Türkiye Petrolleri’nin var.”



Aydınlık