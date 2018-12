Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel ve Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz Akdeniz Üniversitesi’nde Atatürkçü gençlerle buluştu. Üniversitelilerin gündeminde bu kez Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri halini alan Doğu Akdeniz meselesi vardı.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Türkiye’nin önemli sorunlarından biri olan Doğu Akdeniz meselesini kampüse taşıdı. “Yaklaşan Büyük Tehdit Doğu Akdeniz’deki Gelişmeler” konulu konferansa Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel ve Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz katıldı.



KIBRIS ANAVATANDIR



Konuşmasına deniz savunmasının önemini vurgulayarak başlayan Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz “Tercihimizi karadan değil denizsel bir devletten yana kullanmak zorundayız. Artık 21. Yüzyılda bunu sorgulamamız lazım. Türkiye için söylüyorum, savunma denizde başlar” şeklinde konuştu.



Gürdeniz “Güneyimizde, denize çıkan bir sözde Kürdistan kurulma çalışması var. Kıbrıs’tan askerimizin çekilmesi isteniyor, her an Demokles’in kılıcı gibi başımızda dolaşıyorlar. Doğu Akdeniz’den yüz bin kilometre alanımız çalınıyor. Bu mavi adanın dörtte biri demektir. Bundan daha büyük bir kavga olabilir mi?” dedi.



Gürdeniz, Türkiye’nin temel jeopolitik önceliklerini sıraladı. Bugün Türkiye’nin birinci önceliğinin mavi vatan olduğunu ifade eden Gürdeniz “Yani şu bastığımız toprağın suyun altındaki devamı. İki numara Türk boğazları. Türkiye’nin bir inci olmasına, bir mücevher olmasına neden olan şey Türk Boğazları’dır. Üçüncü ve dördüncü önceliklerimiz ise Montrö Sözleşmesi ve tabiki Kıbrıs’tır” dedi.



Emekli Amiral deniz Jeopolitiği konusuna da dikkat çekti ve önemli uyarılarda bulundu. Gürdeniz, “Kıbrıs’ı asla ve asla kaybetmeye izin vermeyelim. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ı zaten birbirinden ayırmıyorum. Kıbrıs’ı kaybedersek mavi vatanı kaybederiz. KKTC’nin geleceği Doğu Akdeniz’in geleceğidir, hepimizin geleceğidir. Bir avuç kısa dönemli çıkar grubunun iradesine bırakamayız. O yüzden altını çiziyorum. KKTC yavru vatan değil bizzat vatandır ve vatan nasıl korunuyorsa öyle korunmalıdır” şeklinde konuştu.



DOĞU AKDENİZ’DE TEHDİT BATI’DAN GELİYOR



Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, üniversitelerde Kıbrıs sorunu ile ilgili bir farkındalık yaratmanın önemli olduğunu vurguladı. Yücel, Kıbrıs sorununun Türkiye’nin gündeminde yer alması için evvela üniversitelerin ve öğrencilerin gündemine girmesi gerektiğini ifade etti.



Siyasi gelişmelere de dikkat çeken Yücel “ Eğer Türkiye’nin birliğini, bağımsızlığını, Atatürk devriminin kazanımlarını önemsiyorsak ve böyle bir kaygımız varsa o zaman onu tehdit eden kuvvetin yani Amerika Birleşik Devletlerine yakın olan kuvvetlere göre öncelik hiyerarşisini belirlememiz lazım” dedi. Türkiye’nin Batı’dan uzaklaştıkça ayağındaki bağlardan kurtulduğunu vurgulayan Yücel “ Pensilvanya’dan kurtuldukça, PKK’yı 20 bin tır silahla besleyen ABD ile aynı tondan konuştukça özgürleşiyoruz. Doğu Akdeniz’de de tehdit batıdan geliyor” ifadelerini kullandı. ABD’nin Fırat’ın doğusundan çekilmesinin tarihi bir olay olduğunu söyleyen Yücel, “Doğu Akdeniz de Türkiye’nin baş edemeyeceği bir olay değildir. Cumhuriyeti kuran neslin kararlılığında olursak biz bu sorunları çok hızlı halledebiliriz” dedi.



Yücel önümüzdeki döneme ilişkin ise çağrıda bulundu. Atatürk’ün hem ekonomi hem de güvenlik politikasını hayata geçirebileceğimiz bir döneme girdiğimizin altını çizen Yücel “Bütün vatanseverler milli davalarımız için, özellikle Cem Gürdeniz komutanımızın belirttiği Doğu Akdeniz gündemine de odaklanarak her şeyin hızlı olduğunu ve bu hızlı olan süreçte insiyatif kullanarak hamleler yapmamız gerekli” ifadelerini kaydetti.