Kıbrıs Rum kesiminde toplantı yapıp, Türkiye'yi tehdit eden Amerika, İsrail, Yunanistan ve Mısır'a Türkiye, "haddinizi aşmayın" mesajı verdi. Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, Rum tarafının Doğu Akdeniz'deki tek taraflı faaliyetleri ile ilgili "Rum tarafı, Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını hiçe saymaktadır" ifadelerini kullandı.

Rum tarafında bir araya gelerek Türkiye'yi tehdit eden ülkelere yanıt gecikmedi, Dışişleri; Mısır, İsrail, Amerika ve Yunanistan'a "haddinizi bilin" dediGüney Kıbrıs Rum kesiminin ev sahipliğinde Lefkoşa'da "Dış Rumlar Konferansı" düzenlenmiş, Amerika, İsrail, Mısır ve Yunanistan, Türkiye'nin Rum tarafını taciz ettiğini öne sürmüştü.Kıbrıslı Türklerin Akdeniz'deki doğal kaynaklar üzerindeki hakkını görmezden gelen ülkeler, büyükelçileri aracılığıyla Türkiye'ye "askeri müdahale" tehdidinde bulunmuştu.Türkiye'den bu toplantıya tepki gecikmedi. Açıklamayı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptı."Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir toplantıda, bazı Büyükelçilerin, Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’de tek taraflı olarak sürdüregeldiği hidrokarbon faaliyetleri konusundaki destek beyan eden ifadelerini yersiz buluyoruz. Söz konusu ülkelerin temsilcilerine hadlerini aşmamalarını tavsiye ediyoruz"Rum tarafının Doğu Akneiz'de tek taraflı olarak yürüttüğü faaliyetler için "kabul edilemez" diyen Aksoy, Ada'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin haklarının hiçe sayıldığının altını çizdi.Rum Yönetimi’nin bu uzlaşma ruhundan uzak tutumu, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin ulaşmak için yoğun çaba sarfedegeldiği olası çözümle Ada’da ve Doğu Akdeniz’de ortaya çıkabilecek kazan-kazan temelli ekonomik işbirliği potansiyelini henüz idrak edemediğini göstermektedir. Ülkemiz, Kıbrıslı Türklerin hak ve menfaatlerini savunmakta ve Kıbrıs Türk tarafına desteğini sürdürmekte kararlıdır.