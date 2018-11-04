Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye yönelik kışkırtmalar peş peşe geliyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Nemesis Tatbikatının hemen ardından bir Navtex yayımladı. Buna göre Rumlar Türkiye’nin bölgedeki haklarını hiçe sayarak güney kısmını deniz trafiğine kapatacak ve sondaj çalışmalarına başlayacak.

Doğu Akdeniz iyice hareketlendi. Amerika, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve Mısır Türkiye’yi kışkırtan hamlelerine devam ediyor.



Türk meydan okumalarına cevap” olarak başlatılan “Nemesis 2018” tatbikatının ardından Rum kesiminden bir hamle daha geldi.



NTV’nin haberine göre Rum Yönetimi, adanın güney kısmında doğalgaz sondajı yapmak için “Navtex” yayımladı.



Navtex, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar gibi konular hakkında hakkında bilgi veren bir haberleşme sistemi.



Ulusal deniz sınırları içerisindeki bilgilerin paylaşıldığı sistemde, Rum kesimi, 10. Parselde 10 Kasım'dan itibaren 4 ay süreyle sondaj çalışmaları yapılacağını ilan etti.



Amerikan Exon Mobil ve Katar Petrol ortaklığı ile başlanacak sondaj gerekçesiyle, bölge deniz trafiğine de kapatılacak.



Türkiye ise Amerika ve İsrail’in kışkırtmaları karşısında kararlı duruşunu devam ettiriyor.



Ancak uzmanlar, Doğu Akdeniz’deki kriz ile ilgili daha somut adımlar atılması gerektiği görüşünde. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Aydınlık gazetesindeki köşesinde Akdeniz’deki düğümle ilgili “Münhasır Ekonomik Bölge” ve “Suriye ile işbirliği” vurgusu yaptı.



Gürdeniz, “Münhasır Ekonomik Bölgemizi acilen ilan ederek ikili sınır anlaşmaları yapmalıyız. Libya, KKTC ve Suriye, diğer kıyıdaşlar olan Mısır, Yunanistan ve GKRY bloğuna karşı tek seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle Esad ile uzlaşma yoluna gitmemiz bugünkü jeopolitik konjonktürün gereğidir” dedi.





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