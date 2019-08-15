Doğu Anadolu Bölgesi için sıcak hava uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zamanla orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Ardahan'da 11, Kars'ta 12, Ağrı'da 14, Erzurum'da 15, Iğdır ve Erzincan'da 10, Tunceli'de 22 derece ölçüldü.

Gün içinde hava sıcaklıklarının Tunceli'de 39, Iğdır ve Erzincan'da 38, Ağrı'da 34, Erzurum'da 33, Kars'ta 32 ve Ardahan'da 21 derece olması bekleniyor.



10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına doğrudan maruz kalınmamalı

Bölgede mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcaklıklar nedeniyle başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların, dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaması gerekiyor.

