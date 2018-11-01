Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceyle Ardahan ve Kars'ta ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceyle Ardahan ve Kars'ta ölçüldü.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra yer yer sis bekleniyor.



Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif kuvvette esecek.



Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 3, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Ağrı'da 2, Kars ve Ardahan'da 4 derece ölçüldü.



Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise Erzincan'da 20, Iğdır'da 17, Ağrı ve Erzurum'da 15, Kars ve Ardahan'da 13 derece olacak.



Yetkililer, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi sebebiyle buzlanmaya karşı sürücülerin, zirai don olaylarına karşı da çiftçilerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.