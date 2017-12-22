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Doğu Expresi yolcuları Kars'ta karanfille karşılandı

Doğu Expresi yolcuları Kars'ta karanfille karşılandı. Ankara'dan başlayan yolculuk 24 saat sonra Kars'ta son buldu.

Doğu Expresi yolcuları Kars'ta karanfille karşılandı

Ankara'dan yola çıkan ve yolculuğunu Kars'ta sonlandıran Doğu Expresi yolcuları bir süprizle karşılaştı.

Ellerinde karanfiller ve yöreye özgü müzik aletleriyle misafirlerini bekleyen Karslılar vardı. 

24 saat süren tren yolculuğu, Ankara'da başladı. Kırklareli, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum derken son durak Kars'a ulaştı.

Expresin istasyona yanaşmasıyla, yolcuları bekleyen kalabalık vagonlara girerek karanfil dağıtmaya başladı. 

Kars Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Kars'ın son dönemde önemli gelişmeler yaşadığını söyledi.

SATURDER Başkanı Mir Hasan Taş, herkesi Doğu expresinin nostaljik havasından solumaya davet etti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Doğu Expresi
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