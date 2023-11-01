Doğu Perinçek! "ABD İle Görüşmelerde AK Parti Temsilcileri Söz Verdi"

ABD ve Batı’da sıcak para arayışlarını sürdüren Hükümet, Türkiye’nin güvenliğini de pazarlık konusu yaptı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ak Parti’nin ABD ile görüşmelerde, kredi karşılığında İsveç’in NATO üyeliğine “evet” dediğini açıkladı.

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ABD ve Batı’da sıcak para arayışlarını sürdüren Hükümet, Türkiye’nin güvenliğini de pazarlık konusu yaptı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ak Parti’nin ABD ile görüşmelerde, kredi karşılığında İsveç’in NATO üyeliğine “evet” dediğini açıkladı.

Para Karşılığında AK Parti Türkiye’nin Güvenliğini Sattı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, önümüzdeki günlerde İsveç’in NATO’ya katılımını oylayacak. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, oylama öncesinde ABD ile kapalı kapılar ardından yapılan pazarlıkları gündemi getirdi.

Doğu Perinçek, sıcak para arayışındaki Ak Parti hükümetinin, ABD’ye, kredi karşılığında İsveç’in NATO üyeliğine “evet” deme sözü verdiğini açıkladı ve ekledi:

- Bakın burda bir bilgiyi tüm kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz. ABD ile görüşmelerde AK Parti temsilcileri, söz verdi; biz İsveç’in nato’ya alınmasına evet diyeceğiz, onay vereceğiz, kesinlikle veto etmeyeceğiz ama siz de bize kredi verin. Yani para karşılığında ak parti hem türkiye’nin güvenliğini sattı, hem de filistin’in güvenliğini satmış oldu kredi alayım derken.



Perinçek, Ak Parti’nin Cumartesi günü yaptığı Filistin ile dayanışma mitingini hatırlattı. “İsveç’e onay verip, Filistin’e destek olamazsınız” ifadelerini kullandı.

# Doğu Perinçek # abd # ak parti
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