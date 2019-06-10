Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik tehditlerinin hiçbir değeri olmadığını söyledi. Perinçek, "ABD'nin hizaya gelmesi lazım. Karşısında Türkiye var. Türkiye'nin güvenlik önlemleri ABD ve İsrail'in tehditlerine karşıdır" dedi

ABD Savunma Bakan Vekili Partick Shanahan'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderdiği F-35 mektubu gündemi sarstı. S-400 alımından vazgeçilmemesi durumunda Türkiye'nin F-35 projesinden dışlanacağını, ABD'de eğitim gören Türk pilotların da 31 Temmuz'dan itibaren üslere giriş izninin kaldırılacağını belirten Shanahan'a, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek sert tepki gösterdi.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Amerika'nın Türkiye'yi tehdit eden mektubunu Bursa'da değerlendirdi. Türkiye'nin güvenliği ile ilgili kararlarla kimsenin karışamayacağını vurgulayan Perinçek, ABD dayatmaların hiçbir değerinin olmadığını söyledi.



Türkiye'ye tehditlerin ABD ve İsrail'den geldiğini vurgulayan Perinçek şunları söyledi:



S-400'LER ABD VE İSRAİL TEHDİDİNE KARŞI



"Türkiye'nin güvenliğini korumak için alacağı silahlarla ilgili kararı Türkiye devleti, hükümeti, milleti, TSK verir. Başkalarının bize 'Şu silahı alamazsın, bu silahı alacaksın' gibi dayatmalarının hiçbir değeri yoktur. ABD'nin hizaya gelmesi lazım. Karşısında Türkiye var. Türkiye'nin güvenliği, ihtiyaçları, Türkiye'nin alacağı silahları da belirler.



PKK'ya kim silah veriyorsa güvenliğimizi ona karşı koruyacağız. Kim Doğu Akdeniz'de İsrail ile birlikte namlularını Türkiye'ye çevirmiş, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı önüne katmış Türkiye'yi tehdit ediyorsa güvenliğimizi ona karşı sağlayacağız. Kim 15-16 Temmuz gecesi Türkiye'de darbe yapmaya kalkıyorsa güvenliğimizi onlara karşı yani ABD'ye karşı korumak durumundayız. Kim Karadeniz'de Ukrayna'yla anlaşıp Türk Akımı önlemek konusunda dünyaya ilanda bulunuyorsa Türkiye güvenliğini ona karşı koruyacak. Türkiye'nin güvenlik önlemleri ABD ve İsrail'in tehditlerine karşıdır. Alacağı silahlarda kuracağı strateji de bu güvenlikle ilgilidir.



Türkiye S 400'leri Rusya'dan alacak, bu kaçınılmaz bir şey. Çünkü Türkiye ABD tarafından tehdit ediliyor. Hem Ege'den hem Doğu Akdeniz'den hem Suriye ve Irak kuzeyinden hem Karadeniz'den Ukrayna'yla birlikte yine ABD tarafından. Yanında da İsrail var. O zaman biz ABD ve İsrail tehdidine karşı S 400'ü alacağız. ABD'nin bu konuda meydan okumalarının, tehditlerinin hiçbir değeri yoktur. Türk milleti sımsıkı birleşik haldedir. Devletiyle hükümetiyle ordusuyla Türk Milleti bu tehditleri savuşturacak kararlılığa güce sahiptir. O nedenle ABD'nin 'S-400 alamazsın, sana F-35 vermiyorum' gibi tehditlerinin boş olduğu önümüzdeki dönemde ortaya çıkacaktır. Türkiye bu tehditlere kesinlikle teslim olmayacaktır. Bunu ABD'liler de bilmektedir.



'ABD DOĞU AKDENİZ'DEN GİTMEK ZORUNDA'



S-400 alacağız. Çünkü S-400 ABD güdümlü kuvvetlere karşı Türkiye için savunma silahı. Biz S-400 alırken manavdan domates almıyoruz. Bir strateji kuruyoruz aynı zamanda. Bu strateji ABD ve İsrail'e karşı bir savunma stratejisidir. S 400'ler de bu strateji için son derece uygun, elverişli silahlardır. Bu konuda komutanlarımızın yaptığı tahliller çok çok önemli. ABD karada yenildi. Denizde de Doğu Akdeniz'den gitmek zorunda. Türkiye'nin hava kuvvetleri de Türkiye'nin hava sahasını S-400'lerle koruyacak güce, imkanlara sahiptir. Vatan Partisi olarak Türkiye'nin vatan savaşının merkezindeyiz. ABD tehditlerine Türkiye'nin boyun eğmeyeceğini bir kez daha dünyaya ilan ediyoruz."



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