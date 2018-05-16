Vatan Partisi Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Amerika ve İsrail'in tehditlerinin hedefinde Türkiye'nin olduğunu söyledi. AKP hükümetini eleştiren Perinçek, Amerika ve İsrail saldırılarına karşı en net tavrın, Suriye ile işbirliği yapılarak alınacağını belirtti.

Amerika'nın Kudüs provokasyonu, İsrail'in kanlı saldırıları, Doğu Akdeniz'deki hareketlilik... Vatan Partisi Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, bölgedeki son durumla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı



Amerika ve İsrail'in bölgedeki tehditlerinin hedefinde Türkiye'nin de olduğunu söyledi Vatan Partisi Lideri.



Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, hükümetin Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı aldığı tavrı da eleştirdi. Erdoğan'ı uyardı.



Perinçek, Amerika ve İsrail'e karşı en ciddi ve kararlı tavrın, Suriye ile işbirliği ile gösterilebileceğinin altını çizdi.





ulusal.com.tr

