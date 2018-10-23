Türkiye hem karada hem denizde büyük tehdit altında. Amerika ve İsrail'in merkezinde olduğu tehditlerin ekseni giderek Doğu Akdeniz ve Ege'ye kayıyor. İki ülkenin kışkırttığı Yunanistan ise, Türkiye ile arasındaki gerginliği giderek tırmandırıyor. Yunanistan'ın yarattığı "12 mil tartışmalarının ardından" Dışişleri Bakanlığı'ndan bir hamle geldi. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı ve uyarıldı. "1995 bildirisi geçerlidir" denildi. Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek de konuyla ilgili kritik noktalara dikkat çekti.

Yunanistan karasularını 6 milden 12 mile genişletebileceğini söyledi, bölgede gerginlik üst seviyelere çıktı.



Amerika ve İsrail'in kışkırtmalarıyla, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı adımlar atan Yunanistan, 12 mil tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kararlı açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir hamle geldi. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.



Yunanistan Dışişleri eski Bakanı Kocias ve Başbakan ve yeni Dışişleri Bakanı Çipras'a yanıt Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan geldi.



İki ülkenin karşılıklı kıyılarının bulunduğu Ege’ye yönelik, ikili mutabakatın olmadığı adımlara müsamaha göstermemiz mümkün değildir.



Yüce Meclisimizin 8 Haziran 1995 tarihli bildirisi bu bağlamda gerekli siyasi ikazı havi olup, geçerliliğini bugün de korumaktadır.



Konuya ilişkin görüş ve uyarılarımız, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisine de iletilmiştir."



Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ı kesin bir dille uyarırken, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek de konuyla ilgili kritik noktalara dikkat çekti.



Yunanistan'ın açıklamalarının "savaş nedeni" olduğunu belirtti Perinçek, Yunanistan'ın arkasındaki asıl güce değindi.



Vatan Partisi Uluslararası İlişkileri Büro Başkanı Emekli Tümariral Soner Polat da konuyla ilgili "Yunanistan Pusuda" başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Polat, atılması gereken adımları sıraladı.



"Bugünlerde Yunanistan Türkiye’nin güneyindeki sorunları, ekonomik sıkıntıları ve diplomatik dağınıklığını fırsat görerek, kendi tabiriyle tarihi bir atağa geçmek için gün sayıyor. Yunanistan’ın girişimlerine karşı atılacak ilk adım önce Ege sorunlarında Türkiye tezlerini net bir politika ile ortaya koymak, bütün dünyaya ilan etmek ve Türk milletini bu tezlerin arkasında mevzilendirmektir."



ulusal.com.tr





