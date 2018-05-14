Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi

Perinçek, ABD'ye kararlı duruşun savaş tehlikesinin önüne geçeceğini söyledi. Bunu bir tek Vatan Partisi Hükümeti'nin başarabileceğini ifade eden Perinçek, siyasi liderleri bir kez daha İran'a yaptırımlara karşı tavır almaya çağırdı.



Perinçek şunları söyledi:



BÜTÜN YÜREĞİMİZLE FİLİSTİN'İN YANINDAYIZ

Amerika Batı Asya'ya meydan okuyor. ABD, başta Filistin olmak üzere Batı Asya ülkelerini, İran, Türkiye, Suriye, Irak, Lübnan hatta Rusya ve Çin'e kadar tehdit ediyor. Bu bakımdan son derece tehlikeli bir sürece girmiş oluyoruz. Vatan Partisi olarak bütün yüreğimizle Filistin halkının, Filistin Devleti'nin yanındayız. Biz orada şehitler veren bir partiyiz. Filistin halkı bizim kan kardeşimiz. Bizim Merkez Karar Kurulu üyemiz Bora Gözen'i ve 8 arkadaşımızı İsrail Deniz Kuvvetleri şehit etmişlerdi. 2 arkadaşımız da o İsrail saldırısından kurtulmuştu. O yüzden biz İsrail'e karşı Filistin halkıyla dayanışmada şehit veren, gazileri olan bir partiyiz. Çok daha derinden duyuyoruz bu tabloyu.



CEPHE EGE'DEN BAŞLIYOR

Yalnız burada Kudüs'te ve Filistin'de bir cephe yok. Ege'den başlıyor olay. Ege, Doğu Akdeniz, Suriye ve Irak'ın kuzeyi, Filistin, Lübnan ve İran-Arap körfezine kadar uzanan bir cephe oluştu. Bu cephenin karşısındada ABD ve İsrail var, Ege'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs onlarla beraber. Batı Asya'da Suudi Arabistan ve birtakım körfez şeyhliklerinden bazıları, PKK gibi sözümona Kürt örgütleri bir cephe oluşturdu. Bunun karşısında kim var? Filistin var, Türkiye var, Suriye var, Irak var, İran var, Rusya var, Çin var.

Şuna dikkat çekmek istiyorum. Bu Kudüs'te olan çarpışma bize uzak, dokunmayan bir olay değil. Daha bir hafta önce, Güney Kıbrıs Başbakanı Anastasiadis, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Çipras buluştular. Niçin? Doğu Akdeniz'deki bizim mavi vatanımıza, doğal kaynaklarımıza göz diktiler. Doğalgazımızı Avrupa'ya birlikte taşımak amacıyla birleştiler. Ama daha önemlisi, 19 ile 29 Mart arasında ABD, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs; Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de askeri tatbikat yaptı. Şu anda Filistinli kardeşlerimizi katleden ABD, bir buçuk ay önce bize karşı askeri tatbikat yaptı. Türkiye hedef ülke.



TÜRKİYE SAVAŞ TEHDİDİ ALTINDA

Geçen hafta, Trump İran'ı tehdit etti. Nükleer anlaşmadan çekildiğini ve İran'a ambargo uygulayacağını, buna uymayanlara da yaptırım uygulayacağını belirtti. Yine ertesi günü çok sert uygulamlara girişeceğini belirterek savaşla tehdit etti. Yalnız İran değil ABD'nin savaşa gireceği. Aynı zamanda Türkiye. Şu anda Filistin'e yönelik katliam, bölge ülkelerini hedef alan tehditlerle bütünleşiyor. Ege ve Doğu Akdeniz'den, İran-Arap Körfezi'ne kadar uzanan bir cephe oluştu. Tek bir cephe bu. Birden fazla cephe yok burada. Bizimle olan ülkeler hep aynı. Karşıda kim var? ABD var, İsrail var, Suudi Arabistan var, PKK var, PYD var, IŞİD var ve bir takım bazı körfez şeyhlikleri var. Peki bizim insanlık cephesinde kim var? Filisin, Türkiye, Lübnan, Suriye, Irak, İran, Rusya, Çin ve Hindistan ile Orta Asya Cumhuriyetleri... Bizim bu insanlık cephesinin bir arka derinliği var.

Bu tabloda çok ciddi tehlikeler gözüküyor. ABD'nin bir savaş kışkırtacağı ve bir takım silahlı harekatlara girişeceği anlaşılıyor. Zaten İran'a yönelik tehdidinde bunu gördük. O tehdit, Türkiye'ye yönelik tehdit. ABD, Türkiye'yi; Irak'ın, İran'ın, Rusya'nın yanından koparmaya çalışıyor. O nedenle bizim Türkiye'de çok sağlam durmamız gerekiyor. Ama bakıyorsunuz sayın Tayyip Erdoğan, daha bir ay önce ABD'nin Suriye'ye gönderdiği füzeleri alkışladı. Şimdi siz orada ABD'yi alkışlıyorsunuz, burada sözümona İsrail'in, ABD'nin yaptığı katliama ve ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapma kararına itiraz ediyorsunuz. Bu ne tutarsızlık? Bu cephede dans etmek yok. Bir orada bir burada, bir İran'la Rusya'yla fotoğraf çektirmek ondan sonra ABD füzesini alkışlamak yok. Böyle git-gellerle, zikzaklarla Türkiye'nin güvenliği savunulamaz.



VATAN PARTİSİ'NİN ZİKZAKLARI YOK

Yine bakıyoruz İyi Parti, CHP... Onların Cumhurbaşkanı adayları Meral Akşener, Muharrem İnce, Sayın Kılıçdaroğlu... Daha yeni onlara çağrıda bulunduk. Dedik ki, ABD'nin İran'a yönelik tehditlerine karşı bir tavır açıklayın. ABD bir yaptırım uygulayacağım ve bunu kabul etmeyen ülkelere de yaptırım uygulayacağım diyor. Sizin buradaki tutumunuz ne? Kılıçdaroğlu'ndan ses yok, Muharrem İnce'den ses yok, Meral Akşener'den ses yok. Şimdi burada insaniyet adına katliam kınıyorlar ama Türkiye'ye, İran'a yönelik tehditlerde ses yok. Amerika'nın İsrail'le, Güney Kıbrıs'la ve Yunanistan'la yaptığı tatbikatlar konusunda Akşener'in, İnce'nin, Kılıçdaroğlu'nun, Karamollaoğlu'nun sesi çıkmıyor.

Israrla şunu belirtiyorum. Tek bir cephe var ve cepheler oluşmuş durumda. Türkyie'de Vatan Partisi burada kararlı duruyor. Zikzakları yok. Vatan Partisi'nin Batı Asya Birliği şu anda adım adım oluşmaktadır bu cephede. Yine Avrasya Birliği bu cephede oluşmaktadır. Türkiye, Rusya'yla, İran'la, Irak'la, hatta Suriye ile silah arkadaşı olmuştur. Bunu görelim. Bu tehdit aynı zamanda bize yönelik bir tehdittir. Buralarda sağlam durmamız lazım. Bütün Türk milletini ve bütün siyasi kurumları, Türk Hükümeti'ni aynı zamanda sağlam durmaya, tutarlı olmaya, İran'la dayanışmaya, Suriye ile derhal el sıkışmaya davet ediyorum. Aksi taktirde Tayyip Erdoğanların bu yalpalayan politikaları ile Türkiyemizin güvenliğini savunmak zorlaşacaktır.



TÜRKİYE'NİN YALPALAMASI ABD'YE CESARET VERİR

Vatan Partisi bu cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaktır. Ve Türkiye'nin o sağlam duruşunu hayata geçirecektir. Yani İran'la, Irak'la, Suriye'yle, Lübnan'la ve Filistin'le beraberliği hayata geçirecektir. Rusya'yı da buna almamız gerekecektir. Aynı zamanda yakında Çin'den geldim. Orada da bunları konuştuk, savaş tehlikesini önleyecek ülke bugün Türkiye'dir. Çünkü Türkiye, Asya kampına, İran ve Rusya'nın yanına gittiği için ABD bu telaşa kapıldı. Türkiye orada sağlam durur ve ABD'nin savaş tehdidinin karşısına sağlam bir şekilde çıkarsa, ABD onun karşısına çıkamaz. Ama Türkiye yalpalar, ABD'ye cesaret verirse; yani İran'ın, Filistin'in Batı Asya ülkelerinin yanında Türkiye sağlam bir duruş izlemezse, ABD bu kışkırtmalarını, tahriklerini sürdürecektir. Hatta önümüzdeki dönem ABD'den İran'a yönelik bazı hava saldırıları da beklenebilir.

Önümüzdeki süreç zorlu bir süreç. Zor bir döneme girilmiştir. Hem ekonomide zor bir döneme, hem de Batı Asya'da savaş tehliklerinin olduğu bir döneme girdik. İşte bu dönemde Vatan Partisi'nin yedi ateşte sınanmış, tecrübelerden geçmiş, Ermeni soykırımı yalanını yerle bir etmiş, Silivri duvarlarını yerle bir etmiş, FETÖ darbesine karşı en başından beri kararlı duruşuyla bozguna uğratmıştır. Biz bu kararlı tavırla buradan çıkabiliriz. Milletimizden yetki istiyoruz. Bu zor durumlardan milletimizi aydınlığa, feraha, Asya Birliği'ne ve Avrasya Birliği'ne çıkartacak bir partiyiz.



HDP'NİN YASAL ALANDA TUTULMAMASI GEREKİR

Biz Hükümet'i örgütlediğimiz zaman, savaş tehlikesini önleriz. Savaş tehlikesini önleyecek tek partiyiz çünkü ABD'ye karşı duruşla bu tehlike önlenir. Filistin'i kararlı bir şekilde desteklersek barışı kazanabiliriz. Aynı zamanda PKK'ya HDP'ye karşı kararlı mücadele savaşı önlemenin en önemli unsurlarından biridir. PKK ile, FETÖ ile işbirliği yaparak ABD'nin yanına düşeriz ve ABD o zaman cesur davranır saldırılarını daha ileri yönlendirebilir.

Filistin'de çok önemli bir kışkırtma var. ABD ve İsrail bu uygulamalaya karşı Filistin halkının ayağa kalkacağını biliyor. O nedenle başkenti tanıdı ABD. Bunun arkası gelecek, o gözüküyor. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları bekleniyor. O yüzden Türkiye zor bir döneme girmiştir. Cesur olmayan liderlerle, tereddütlü isimlerle, ABD ile ilişkileri olanlarla, bi tarafına PKK'yı, FETÖ'yü tutanlarla Türkiye bu tehditleri savuşturamaz.

İçteki ABD unsurlarını temizleyeceğiz. Ayrıca HDP'yi yasal alanda tutmamamız gerekir. Neden? Mehmetçiğe kurşun sıkan, mayın döşeyen, haraç toplayan ABD'nin binlerce tır silah verdiği bir örgütün yasal partisi olan HDP'ye, Türkiye'de alanlar açılıyor. Kol kola giriliyor. Hatta HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılacakmış. CHP'nin adayı bunu söylüyor. Bu ne demek? PKK'yı hükümete sokmak demek. Bunları yaptıktan sonra insaniyet nutukları samimi ve inandırıcı değil. PKK'ya FETÖ'ye karşı iç cephede kararlı duruş lazım. Dış cephede de İran'ın Filistin'in yanında sağlam duruş lazım. Vatan Partisi'nin yaptığı gibi. Örnek tavır, Vatan Partisi'nin tavrıdır.