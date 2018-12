Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, partisini ve Çin Halk Cumhuriyeti’ni hedef alan kışkırtmaları örgütleyen 'Doğu Türkistan İslami Partisi’nin ABD ve IŞİD (DEAŞ) bağlantısını açıkladı. Perinçek, Seyit Tümtürk'ü makamında ağırlayan Uşak Valisi hakkında da soruşturma açılması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin Çin ile ilişkilerini geliştirdiği her dönemde sahaya sürülen CIA-FETÖ destekli ayrılıkçı gruplar, son dönemde Uygur Türklerini bahane ederek son dönemde yeniden boy göstermeye başladı.

Türkiye-Çin ilişkilerini sabote etmek için çalışan ayrılıkçı grupların başını Doğu Türkistan Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk çekiyor. Kışkırtmayı 'kan dökme', 'intikam alma' çağrılarına kadar götüren Tümtürk'ün ve Doğu Türkistan İslami Partisi’nin hedefinde Vatan Partisi, Doğu Perinçek ve Çin Halk Cumhuriyeti var.

Perinçek, son dönemde faaliyetlerini hızlandıran Doğu Türkistan İslami Partisi’nin ABD ve IŞİD (DEAŞ) ile bağlantısının kanıtlarını Ankara'da düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Perinçek'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:



ÇİN’İ HEDEF ALAN KIŞKIRTICI FAALİYET ABD HİZMETİNDE

"ABD emperyalistlerinin Paris’te kurduğu sözümona “Doğu Türkistan Millî Meclisi” Başkanı Seyit Tümtürk, 23 Aralık 2018 Pazar günü Ankara Abdi İpekçi Parkı’nda Büyük Birlik Partisi’nin düzenlediği mitingte yaptığı konuşmanın sonunda, toplanan grubu Vatan Partisi Genel Merkezi’ne ve Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne yürümeye çağırarak kışkırtmalarda bulundu. Çoğunluk kışkırtmaya katılmadı. Yürüyüşe geçen az sayıda kalabalık ise, Vatan Partisi Merkezi’ne ulaşamadı. Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne yürüyenler ise polis müdahalesiyle dağıtıldı.



Aynı Seyit Tümtürk’ün 25 Aralık 2018 Salı günü Uşak Valisi Funda Kocabıyık tarafından kabul edildiği, Uşak Valiliği’nin resmî twitter hesabından duyuruldu. Aynı gün aynı saatlerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Çin’in başkenti Pekin’de “Türkiye-Çin Uzun Vadeli İşbirliği Paneli” yapıyordu.



Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ın kabul ettiği Seyit Tümtürk’ün bağlı olduğu sözde “Türkistan İslam Partisi, Türkiye, Suriye, Irak ve Çin Halk Cumhuriyeti’ne karşı terör faaliyetinde bulunuyor. Bu terör örgütünün siciline bakalım.





DOĞU TÜRKİSTAN İSLAMÎ HAREKETİ’NİN SİCİLİ

Örgüt, El Kaide’ye bağlı olarak “Doğu Türkistan İslamî Hareketi” adıyla 1997 yılında kuruldu. Daha sonra partileşerek “Doğu Türkistan İslam Partisi” oldu.

Örgüt, bir kısım Özbek kökenli İslamî örgüt mensubuyla da birleşerek, “Türkistan İslam Partisi” adını aldı. Böylece yalnız “Doğu Türkistan”ı değil, bütünüyle “Türkistan”ı temsil iddiasıyla faaliyet yürütüyor.

Suriye’de, Türkiye’de, Irak’ta, Afganistan’da ve Çin’de terör faaliyeti yürütüyor ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden ayrılma amacı güttüğünü belirtiyor.

Doğu Türkistan İslamî Hareketi’nin cihatçıları, Afganistan’dan sonra CIA’nın Suriye’de örgütlediği DEAŞ Terör Örgütü saflarında terör faaliyetinde bulundular. Başka deyişle El Kaide’nin Suriye kolunda örgütlendiler.

DEAŞ’ın yayınladığı videolarda, Doğu Türkistan İslamî Hareketi, “Suriye’de savaş bittiğinde Uygurların haklarını almak için ateist Çin’e karşı savaşa gideceğiz” mesajı veriyordu (Amerika’nın Sesi web sitesi, 23 Aralık 2017).

Sözümona “Türkistan İslam Partisi”nin şu an Suriye’de bulunan 10-15 bin kadar mensubu, DEAŞ’ta ve El Nusra’da örgütlü. Yerli ve yabancı bir çok kaynak, İdlib kırsalında Cisr Şuğur bölgesinde yoğun olarak bulundukları bilgisini veriyor. Bu hareketin içinde, CIA tarafından diğer Asya ülkelerinden getirilen terör örgütü mensupları da var.

Sözde Uygur ayrılıkçılığı, bütün dünyanın bildiği gibi, bugün bütünüyle CIA’nın denetiminde.

Sözde “Doğu Türkistan İslam Partisi”, FETÖ örgütüyle sıkı bağlara sahip.

Seyit Tümtürk’ün Abdullah Gül ile yakın bağlantı içinde olduğu Aydınlık gazetesinde haber oldu.

Doğu Türkistan İslamî Hareketinin ağırlığını oluşturduğu çevreler, 1 Ekim 2018 günü Paris’te toplandı ve Doğu Türkistan Millî Meclisi’ni kurdular. Başkanlığına işte Uşak Valisi’nin kabul ettiği Seyit Tümtürk getirildi.

Seyit Tümtürk, CIA’nın kurduğu Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti ile de bağlantılı. Bu sözde hükümetin kuruluşu 14 Eylül 2004’te ABD Parlamento binasında (Capitol Hill) ilan edildi.

Seyit Tümtürk, 12 Ekim 2018 Cuma günü İyi Parti Genel Merkezini ziyaret ederek, Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu ile görüştü. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün (25 Aralık 2018) günü Meclis’te yaptığı konuşmada, CIA yalanlarını seslendirdi ve Doğu Türkistan Terör Örgütü ile dayanışmasını bir kez daha ilan etti. Böylece Gladyo kökenli ilişkilerini ve Fethullah Cemaati ile bağlantısını bir kez daha doğrulamış oldu.

Seyit Tümtürk, sözde “Dünya Uygur Kurultayı Başkanı”, CIA bağlantılı Rabia Kadir önderliğinde faaliyet yürütüyor. Rabia Kadir, tıpkı Fethullah Hoca gibi CIA ilişkisiyle nam salmıştır ve ABD’ye iltica etmiş bulunuyor.

Doğu Türkistan İslamî Hareketi, 2002 yılında Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütleri listesine alındı.

Birleşmiş Milletler’in Terör Örgütleri Listesi Türkiye Cumhuriyeti devleti için de bağlayıcıdır. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Temmuz 2015 günü Pekin’de Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile yaptığı görüşmede ve yine 5 Eylül 2016 günü Pekin’de yapılan G20 Zirvesinde Doğu Türkistan İslâmî Hareketi’nin “Terör örgütü” olduğunu açıkça belirtmiştir.



SURİYE’DE TÜRK ORDUSU’NA KARŞI DEAŞ SAFINDA VE PKK İLE AYNI CEPHEDE SAVAŞTILAR

Türk Ordusu, 24 Ağustos 2017 günü başlayan Fırat Kalkanı Harekâtında DEAŞ terör örgütünü El Bab’a kadar kovaladı ve orada bulunan örgüt mensuplarını imha etti. Fırat Kalkanı Harekâtı’nda öldürülen DEAŞ mensubu terörist sayısı 2 binin üzerindedir. Bu harekât sırasında sözde “Doğu Türkistan İslamî Hareketi” mensubu teröristler de Mehmetçiğe karşı savaştı. DEAŞ terör örgütü içinde o sırada sözüm ona “Doğu Türkistan İslamî Hareketi” mensubu 10-15 bin terörist vardı. Ellerinde Mehmetçiğin kanı vardır.

PKK da, Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında taciz ateşleriyle DEAŞ’a ve dolayısıyla “Doğu Türkistan İslamî Hareketi”ne destek oldu.



REİNA BASKININDAKİ ROLLERİ

Doğu Türkistan Terör Örgütü, 1 Ocak 2017 günü Reina baskınını yapan teröristi örgütleyen, onu İstanbul’da barındıran ve yönlendiren örgüttür. Hatırlanacağı üzere bu baskında 39 vatandaşımız can vermişti.



ABD GÜDÜMLÜ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ORTAK CEPHESİ

Sözde “Türkistan İslam Partisi” de, tıpkı PKK gibi FETÖ müttefikidir, dahası FETÖ bağlantılıdır.

Sözde “Türkistan İslam Partisi” adlı terör örgütünü PKK terör örgütü ve FETÖ ile aynı cephede birleştiren, ABD emperyalizmi ve İsrail’dir. Her üç terör örgütünü de ABD ve İsrail silahlandırıyor, donatıyor, eğitiyor ve yönlendiriyor. Üç terör örgütü de, ABD ve İsrail’in amaçları için Türkiye’ye, Suriye’ye, Irak’a, İran’a, Rusya’ya ve Çin’e karşı savaştılar ve savaşıyorlar.

Türk askeri DEAŞ’a Suriye’nin kuzeyinde ağır darbe indirince, sözde “Türkistan İslam Partisi” adlı terör örgütü mensuplarının bir kısmının Afganistan üzerinden Çin’in Sinciang-Uygur Özerk Bölgesine sızdırıldığı haberleri dünya basınında yer aldı.



KOZİNOĞLU SÖZDE 'DOĞU TÜRKİSTAN' TERÖR ÖRGÜTÜNÜN CIA BAĞLARINI ANLATMIŞTI

MİT’in Orta Asya Dairesi Sorumlusu Bnbş. Kaşif Kozinoğlu, Silivri Cezaevi’nde şehit edilmeden önce bana yazdığı mektuplarında sözde “Doğu Türkistan Terör Örgütü” mensuplarını CIA ile birlikte nasıl örgütlediklerini ve Çin’e karşı nasıl silahlı eylemlere kışkırttıklarını anlatmıştı. Yine bana yazdığı mektuplarında, bu gerçeği yargı önünde de anlatacağını yazıyordu. Bu nedenle duruşmaların başlamasına 10 gün kala öldürüldü.





DOĞU TÜRKİSTAN TERÖR ÖRGÜTÜNE İZİN VERMEK, TÜRKİYE’YE KARŞI TERÖR FAALİYETİNE İZİN VERMEKTİR

1- Türk Milliyetçiliği, devrim yapan, devlet kuran, devlet yöneten Milliyetçiliktir.

2- Türk Milliyetçiliği, akılcıdır, strateji oluşturur ve uygular.

3- Türkiye, güney sınırlarının ötesinde teröre karşı savaşında ve Doğu Akdeniz ile Ege’de karşı karşıya bulunduğu ABD, İsrail ve Yunanistan’ın silahlı tehdidine karşı, Suriye, Irak, İran, Rusya, Orta Asya Cumhuriyetleri ve Çin ile ittifak yapmak zorundadır.

4- Türk Ordusunun Suriye topraklarında imha ettiği teröristleri, Çin topraklarında ve hatta Ankara ve Uşak’ta desteklemenin Türklüğe de, Türkçülüğe de, Türkiye’nin bağımsızlığına da düşmanlıktır.

5- Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin arasına nifak sokma çabaları, ABD planları çerçevesindedir. “Doğu Türkistan” adına yürütülen bu faaliyet, doğrudan doğruya ABD tarafından yönetilmekte ve beslenmektedir.

6- Çin’e düşmanlık, bugün Türkiye’ye düşmanlıktır. Çin Büyükelçiliğine yumurta atarak Milliyetçilik yapılamaz.

7- PKK terör örgütüne ve FETÖ’ye karşı mücadele, PKK ve FETÖ ile aynı cephede savaşan terör örgütlerine karşı mücadeleden koparılamaz.

8- Türkiye’nin bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumak için ABD emperyalizmine karşı dünya ölçeğinde tutarlı bir mücadele yürütmek zorundayız?

9- DAEŞ örgütü komutasında Mehmetçiğe kurşun sıkan bu Terör Örgütünün siyasal temsilcileri konumunda olanlar, nasıl oluyor da Türklük veya İslam adına konuşabiliyorlar? Ve İyi Parti yönetimi Mehmetçiğe kurşun sıkanları nasıl oluyor da baş tacı ediyor? ABD’ye sadakati kanıtlamak için mi?



UŞAK VALİSİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMALI

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Birleşmiş Milletler’in ve Türkiye Cumhuriyetinin terör örgütü olarak kabul ettiği bir örgütün önde gelen yöneticisini kabul etmiştir.

Uşak Valisi hakkında soruşturma açılmalıdır.

Vali Funda Kocabıyık, görevden alınmalıdır."



ÖZGÜR ÖZEL DE GÖRÜŞMÜŞ

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de geçen ay Tümtürk'ü kabul ettiği öğrenildi:





NATO'CU İYİ PARTİLİ KONUŞTU!

Ayrılıkçı 'Doğu Türkistan' kışkırtıcılarına bir destek de NATO'cu İyi Partililerden geldi.

NATO'nun gençlik örgütü YATA'nın Türkiye uzantısı Türk-Atlantik Gençlik Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı, İyi Parti Milletvekili adayı Emir A. Gürbüz, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aydınlık ve Odatv'deki iftiralara karşı açtığım tazminat davalarından alacağım parayı Doğu Türkistanlı göçmenlere bağışlayacağım."