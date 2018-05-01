Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 24 Haziran 2018’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusu sonrası açıklamalarda bulundu. Vatan Partisi Lideri Perinçek, "Türkiye'yi yönetecek kadroya sahibiz. Türkiye'nin önündeki zorluklardan korkmuyoruz" dedi.
Perinçek açıklamasında, "Şu anda elimizde 90 bin dilekçe var" bilgisini verdi.
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