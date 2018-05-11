Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Ege ve Doğu Akdeniz’den İran-Arap Körfezine uzanan cepheye ilişkin açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Vatan Partisi İstanbul İl Merkezinde bir basın toplantısı düzenleyerek, Ege ve Doğu Akdeniz’den İran-Arap Körfezine uzanan cepheye ilişkin açıklamalarda bulundu.ABD Başkanı Trump’un İran ve ülkemize yönelik tehditleri konusunda tavrı almak günün sorunudur.Tump’ın Nükleer Anlaşmadan çekilmesini bölgedeki diğer gelişmelerle birlikte ele almak gerekir:ABD-İsrail-Yunanistan ve Güney Kıbrıs, daha bir buçuk ay önce, 19-29 Mart 2018 tarihlerinde Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi hedef alan bir askerî tatbikat yaptılar. Tatbikata ABD’nin 6. Filosu ve destroyerleri katıldı.Daha dün (8 Mayıs 2018 ) İsrail Başbakanı Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Çipras ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Anastasiadis, Doğu Akdeniz doğal gazını birlikte Avrupa’ya taşımak için biraraya geldiler.ABD geçen yıla kadar PKK terör örgütünün Suriye’deki kolu olan PYD’nin 10 bin silahlı teröristine ayda 200 ila 400 dolar maaş ödüyordu. Şubat ayında yapılan ABD Savunma Bakanlığı bütçesinde maaşa bağlanan PYD’li terörist sayısının 2019 yılında 65 bine çıkartılması öngörülüyor.ABD’nin Ermenistan’da yaptığı darbe başarıya ulaşmıştır. ABD kuklası Nikol Paşinyan iktidara getirilmiştir. ABD, Türkiye’yi Kafkaslar’dan da kuşatma girişimi içindedir.Toplam olarak baktığımızda Türkiye, hem Suriye ve Irak’ın kuzeyinde, hem de Doğu Akdeniz ve Ege de ABD-İsrail tehdidiyle karşı karşıyadır. Şu anda Ege’den İran-Arap Körfezi’ne kadar uzanan bir cephe oluşmuştur. Bu cephe, tek bir cephedir.Bu cephede ABD-İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs ve PKK ile IŞİD gibi terör örgütleri karşımızdadır.Türkiye ile aynı cephede bulunan ülkeler ise, Suriye, Irak, İran, Azerbaycan ve Rusya’dır. Cephe derinliğinde Çin Halk Cumhuriyeti ile Asya ve Orta Asya Cumhuriyetleri vardır.Bu koşullarda Vatan Partisi olarak Türk milletinden yetki istiyoruz. ABD’nin “Kürdistan” adı altındaki İkinci İsrail girişimini nasıl bozguna uğrattıysak, Batı Asya ve Doğu Akdeniz’den yönelttikleri tehditlerdi de bozguna uğratırız. Burada Suriye ile işbirliği anahtar değerindedir. Çünkü Türkiye ile aynı cephede olan ülkeler, Türkiye’yi Suriye siyasetinde sınıyorlar. Türkiye, Suriye’ye derhal ve derhal elini uzatarak, bütün ittifak birikiminin güvenini kazanabilir. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığımız ilk gün Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad dostumuzu Türkiye’ye davet edeceğiz.