Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da İsmet Özçelik'in sunduğu Çıkış Yolu programında önemli açıklamalarda bulundu

Bu hafta Çıkış Yolu'nun önemli konukları da bulunuyor. Programa ANKA Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sencer İmer ve Prof. Dr. Gökhan Çapoğlu katıldı.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in yaptığı açıklamanın önemsi satırbaşları şu şekilde:

Doğu Perinçek: Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın ''PKK/PYD Türkiye ve Suriye'nin ortak düşmanıdır açıklaması işbirliğinin önünü açıyor''



'AFRİN HAREKATI SÜRDÜRÜLMELİ'

PKK'nın teslim olmasını sağlayan Türk ordusudur. Bölge PKK'dan temizlenmeli. Ancak Türkiye ve Suriye sahada karşı karşıya gelmemelidir.



'HÜKÜMETTEN GİZLİ ANAYASA'YA AYKIRI'

​Doğu Perinçek Erdoğan ile Tillerson arasındaki görüşmenin gizli olmasına vurgu yaptı. Perinçek 'Tillerson ile görüşmenin gizli olması kaygı vericidir' dedi.



​BÖLGEDE KAYBEDEN AMERİKADIR

​Söz alan Gökhan Çapoğlu, 'Bölgede kaybeden Amerika'dır.' dedi. Çapoğlu ayrıcı Suriye kaynaklı terörü bitirmek için Suriye ile işbirliğine dikkat çekti. Çapoğlu 'terörü bitirmek için Suriye ile işbirliği yapmalıyız' dedi. Çapoğlu sözlerine devamla 'Esad da bizim gibi vatan savaşı veriyor. Bunu en iyi anlayacak ülke biziz.' dedi.



İNGİLTERE BİLE AMERİKADAN UZAKLAŞIYOR

Prof. Dr. Sencer İmer: Afrin Harekatı Türkiye'nin sınır güvenliği için haklı ve meşrudur. Bölgedeki politikaları nedeniyle Amerika yalnızlaştı. İngiltere bile ABD'den uzaklaşıyor. Bölgede politikaları iflas eden Trump ve generalleri köşeye sıkışmış vaziyette.



AFRİN HAREKATI PKK'YI BOZGUNA UĞRATTI

Afrin Harekatı PKK'yı bozguna uğrattı. ABD bölgeden eninde sonunda çekip gitmek zorunda kalacak. PKK ortada kalacak.



SURİYE'DEKİ HESAPLAŞMA BİRÇOK ÜLKENİN GELECEĞİNİ İLGİLENDİRİYOR

Doğu Perinçek, 'Suriye'deki hesaplaşma bir çok ülkenin geleceğini ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan inadı bırakıp Suriye'ye elini uzatmalı. Suriye ile düşmanlık İsrail'e yarar. Amerika Suriye'de kaybetti. Suriye ile derhal işbirliği yapmalıyız. Kışkırtmalara karşı en güzel yanıt Suriye yönetimiyle işbirliği yapmaktır.



PKK/PYD'Yİ BİTİRECEK FORMÜL

Çapoğlu, 'PKK/PYD'yi bitirecek formül Suriye yönetimiyle işbirliğinden geçer. Suriye yönetimi ile işbirliği yapmalıyız.



AVRASYA GERÇEKLEŞİYOR

​Doğu Perinçek, 'Avrupa Amerika'dan kopuyor. Asya ile yakınlaşıyor.Avrasya gerçekleşiyor. İngiltere ABD denetiminden çıkıp Rusya - Çin -Hindistan ile yakınlaşıyor. Almanya'nın PKK'ya bakışı değişti, PKK'ya tavır alıyor. Avrupa Amerika'dan kopuyor. Hükümet Avrupa'daki gelişmelerin hiç farkında değil. Cumhurbaşkanı'nın Almanya'ya karşı kullandığı ifadele çok yanlış.



ESAD'IN GİTMEYECEĞİ BELLİ OLDU

Esad'ın Suriye'nin başında kalacağı belli oldu. Türkiye güvenlik ve ekonomik bakımdan Suriye ile işbirliği yapmalıdır.



HERKESİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUS

Gökhan Çapoğlu: 'Esad savaş ortamında bile seçimlerde oyların çok büyük bir bölümünü aldı. Herkesin buna dikkat etmesi gerekir. Türkiye'nin Suriye yönetimiyle işbirliği yapması gerekir.'





PROGRAMIN TAMAMI

