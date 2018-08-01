Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek Çıkış Yolu programında gündemi değerlendirdi. Türkiye ile Amerika'nın cephe cepheye geldiğini söyleyen Perinçek, ABD'nin asıl hedefinin İran değil Türkiye olduğunu vurguladı. Doğu Akdeniz'den gelen tehdide de dikkat çeken Perinçek, Suriye ve Irak'taki bölgesel ittifakın Ege ve Akdeniz'e taşınacağını belirtti. Perinçek iktidar ve muhalefet partilerine sert eleştiriler yaptı.

Bölgedeki gelişmelerle ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı, muhalefete sert eleştiriler yöneltti. Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek Çıkış Yolu programında konuştu.

Perinçek, Türkiye ve Amerika'nın cephe cepheye geldiğini vurguladı.



Vatan Partisi Lideri Doğu Akdeniz'den gelen Amerika ve İsrail tehdidine karşı da önemli uyarılar yaptı.



Perinçek, AKP hükümetinin sürecin farkında olmadığını, Erdoğanların Türkiye'yi yönetemediğini söyledi.



Muhalefete de sert çıktı Vatan Partisi Lideri.



HDP ile kol kola giren CHP'nin iflas ettiğini söyledi.



ulusal.com.tr





