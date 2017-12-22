Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, BM Genel Kurulu'nda oylanan Kudüs tasarısını değerlendirdi.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren tasarı, BM Genel Kurulunda yapılan oylamayla kabul edildi.



Kudüs'ün statüsünün müzakerelerle belirlenmesi çağrısı yapılan tasarıya 128 ülke kabul oyu verirken, 9 ülke ret, 35 ülke ise çekimser oy kullandı.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, BM'de Türkiye'nin çabalarıyla hazırlanan Kudüs tasarısının kabul edilmesini değerlendirdi. ABD'nin tehditlerine rağmen kabul edilen tasarıyla ilgili olarak, 'ABD ve İsrail'in bir avuç devletçik ile başbaşa kaldığını' belirten Perinçek, 'ABD yenilmiştir' dedi.



İşte Perinçek'in açıklamaları:

"İşte görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, bir avuç devletçik ile başbaşa kaldılar. İnsanlığın büyük çoğunluğu ve yedi kıta Amerika'nın ve İsrail'in karşısına dikildi. Amerika'nın Kudüs'ü başkent olarak tanıma kararının onu nasıl yalnızlaştırdığı bir kere daha ortaya çıktı. İşte bunu en son Trump'ın açıkladığı güvenlik stratejisinde de tespit ediyorlar. Bu Birleşmiş Milletler'deki oylama Amerika'nın inişin ne kadar sert olduğunu da ortaya koydu.

Bütün insanlık, bütün mazlumlar, gelişen ülkeler, Almanya'sı İngiltere'si dahil bütün ülkeler Amerika'ya karşı birleşti. Bu birleşme önümüzdeki sürecin nereye varacağını gösteriyor. Amerika yenilmiştir."



Aydınlık