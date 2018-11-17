Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti(KDHC) Türkiye’ye akredite Sofya Büyükelçisi Sn. Cha Kon Il ve Elçilik 2. Sekreteri Jang Jong Su Türkiye’yi ziyaret etti.

16-25 Kasım’da Ankara’da düzenlenen, fotoğrafçı Yavuz Alatan’ın gözüyle ‘KDHC ve Pyongyang Fotoğrafları’ sergisinin açılışına katılmak üzere Türkiye’ye gelen Büyükelçi Cha Kon Il, Karaköy’de Mahkeme Lokantası’nda verilen akşam yemeğinde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile bir araya geldi.



Kim Il Sung ile Yüz Yüze Görüşen Tek Türk Siyasetçi



Büyükelçi Cha Kon Il, kendilerine Kore İşçi Partisi’nin selamlarını iletti. Vatan Partisi’ni çok yakından tanıdıklarını ve Kore İşçi Partisi’nin en yakın dostlarından biri olduğunu söyleyen Büyükelçi, ülkesinin ‘efsane kurucu lideri’ Kim Il Sung ile yüz yüze görüşen tek Türk siyasetçinin Doğu Perinçek olduğunu vurguladı. Kendileri ile bir araya gelmekten onur duyduklarını belirtti.





Asya’nın Doğusu ile Batısının Ortak Mücadelesi!



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin emperyalizme karşı mücadelesini her yönüyle desteklediklerini söyleyen Doğu Perinçek; “KDHC Asya’nın doğusunda, Türkiye ise Asya’nın batısında Amerika’ya karşı vatan savaşı veriyor. Bu mücadele Kore ve Türkiye’yi birbirine yakınlaştıracaktır.” dedi.





Koreler arası diyalogu çok olumlu karşıladıklarını ve Kore’nin birleşmesini desteklediklerini söyleyen Doğu Perinçek; “Çok yakında Ankara’da KDHC elçiliğini açacağız. Biz Vatan Partisi olarak bu işe önderlik edeceğiz. Size söz veriyoruz.” Dedi. Türkiye’de KDHC Büyükelçiliğinin açılmasından büyük mutluluk duyacaklarını ve bu göreve hazır olduklarını belirten Büyükelçi Cha Kon Il, “Vatan Partisi’ne güveniyoruz.” dedi.

