Dr. Doğu Perinçek Atatürk Sempozyumu’nun ikinci gününde konuştu

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen Atatürk Sempozyumu'nun, 2. günü başladı.



Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek "Kemalist Devrimin Başlangıcı ve Cihan Harbi" başlıklı oturumda sunumunu yaptı.



Perinçek’in konuşmasından satır başları şöyle;

Bizim devrimimizin başlangıcı Namık Kemal'lerden yani 1876 1. Meşrutiyet devriminden başlıyor. Aslında bütün dünyanın büyük devrimcilerinin gözleri Türkiye'deydi, Rusya'daydı, Çin'deydi. Gözler Doğuya çevrilmişti. Yani Avrupa'nın dünya devriminin merkezi olduğu zaman geride kalmıştı. Marx'ın 1874'teki şu sözleri Türkiye’nin önündeki serüveni çok özlü ifade ediyordu: Avrupa’nın en yetenekli, en erdemli köylüsü Türk köylüsüdür. Biz dünyayı asya devrimleri çağına sokan başlıca milletlerdeniz ve devrimlerin sahiplerindeniz.



1. Cihan Savaşı’na girmemiz konusunda da yanlış fikirler var. “Bu savaşa girmeyebilirdik, tarafsız kalabilirdik” diyorlar. Çok yanlış. Dünyada Birinci Cihan Savaşı’na katılacak tek devlet olsa o da Osmanlı olurdu. Biz irademiz dışında savaşa girmek zorundaydık. Bu savaş zaten Osmanlı Devleti’nin paylaşılması savaşıydı. O koşullarda birbiriyle savaşan Mihver Devletleri ile İtilaf Devletleri arasındaki bu emperyalist savaşa, biz vatan savaşı yaparak dahil olduk. Lenin de “bu bir emperyalist savaştır ama Türkiye vatanı için savaşıyor” demiştir.



