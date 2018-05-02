Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da önemli açıklamalarda bulunuyor

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da önemli açıklamalarda bulunuyor



Doğu Perinçek, Yüksek Seçim Kurulu'nun yurtdışındaki seçmenlerin Cumhurbaşkanı adayı göstermesini engelleyen kararını eleştirdi ve "Devletin 'olanağım yok' deme hakkı yok." dedi.



Doğu Perinçek'in açıklamlarından satır başları şu şekilde;

Yurtdışında 3 milyon seçmenimiz var. Hem genel hem Anayasa değişikliği sonrası Cumhurbaşkanı önerme hakları var. YSK düzenlemesine göre bu seçmenler Türkiye'ye gelip oy kullanmak zorundalar. Bu hakkın ortadan kalkması demek. YSK Başkanına bunu söyledik ama devletin olanağı yok dediler. Ancak devlet bunu söyleyemez. Anayasadaki bu hakkın kullanılması devletin görevidir. Bu benim bireysel aday olma hakkıma hem de yurt dışındaki 3 milyon seçmenin cumhurbaşkanı adayı önermesini engelliyor. Hakkı ortadan kaldıran bu derece bir uygulama hatırlamıyorum.Hakkın kendisini ortadan kaldıramazsınız. Bütün dünya hava yolları seferber olsa bu 3 milyon kişiyi taşıyamaz. Biz Anayasa Mahkemesine güveniyoruz. Şimdi 6 gün sabah sekizden akşam sekize kadar vatandaşlar kayıtlı bulundukları kurullara başvurarak bir form doldurarak bir imza atacaklar. Dilekçe hakkı Magna Carta'dan beri en temel haktır. Bizde de dilekçeyi vermek ya da göndermek yolu ile bu kullanılır ancak burada kanunun verildiği bu hak da elimizden alınıyor. Burada gümbür gümbür gelip bu seçimden galip çıkacağız. Hakkımızı canavarın ağzına da verseler gidip oradan alacağız. Vatan Partisi'ne çok büyük ilgi var. Bütün yurttaşlar ilgileniyor.



Milliyetçi- Halkçı ittifak önerisi

İttifakla ilgili olarak partilerin bunu yapmasını kanunen sağlamak iyi oldu. Vatan Partisi ne dedi? Biz kesinlikle HDP ile bir ittifak yapmayız. Zira HDP, PKK demektir. ABD, HDP-PKK'yı Türkiye'ye dayattığı için şimdi meclise bile girdiler. Bu parti hükümetlerin önündeki sorundur. Terörün bitmesi gerek ancak önünüze HDP çıkıyor.



Vatan Partisi bu nedenle HDP'li bir ittifakta olamaz. Bunu CHP'ye de belirttim. Milliyetçi, halkçı bir ittifak yapalım dedim. Kılıçdaroğlu'da bunu kabul etti, bize de hak verdi. Sonrasında İyi Parti ile görüşme oldu ben de görüştüm fakat Meral Akşener illa ben başkan olacağım diye ısrar ediyor. Vatandaşın meselesi partiler birbirine omuz versin meclise girsin değil. Ekonomi kötü durumda, güneyde ABD- İsrail tehditleri var. Bu sorunları çözmek için hükümet projesine ihtiyaç var.



"Baskılara teslim oldular"

ABD'de büyük telaş var Türkiye Avrasya'ya gidiyor diye. CHP ve İyi Parti'ye Vatan Partisi olmayacak diye baskı yapıldı ve bu partiler bu baskılara teslim oldular. Ben hükümet olma fırsatı var dedim vatandaş çözüm istiyor, çelme takacak muhalefet değil sorun çözecek iktidar istiyor. Ben Kılıçdaroğlu'na bunu her buluşmamda söyledim. Görüşlerinde ikinci turda HDP ile ittifak var. Amerika'nın önde gelen kurum ve kişileri Vatan Partisi'ne saldırıyor. Türkiye ABD'nin tebeşirle çizdiği sınırlar içinde kalan siyasette faaliyet gösteren partilerle çözüme kavuşamaz. Ekonomisi'de düze çıkmaz. Vatan Partisi bu dörtlü ittifakı kurtarmaya çalıştı. Biz Amerika'nın denetiminde bir projeye teslim olmayalım dedik.



CHP'de parti başkanının başkan olarak tanımlanmamasını eleştiriyoruz. Her partinin başkanı hükümetin başkanı olmalı.

Olağanüstü zor bir döneme girdik, ekonomi, Doğu Akdeniz, terör... Doğu Akdeniz'de ABD İsrail kime karşı tatbikat yapıyor? Önümüzdeki dönem zorluklarla mücadele yeteneği olanların göreve talip olmasının gerektiği bir dönemdir.

Böyle bir dönemde Atatürk gibi olmak zorundayız. Öyle birilerinin itmesiyle, ABD yönlendirmesiyle sorunlar çözülmez. Atatürk Bandırma Vapuru'na bindiğinde hangi anket Kurtuluş Savaşı'nı yazıyordu? Hangi anket Hz. Muhammed'in Mekke'yi alacağını yazıyordu? Başarılı olacağını yazıyordu?

Çözüm belli: Vatan bütünlüğü sağlanacak, terör çözülecek, komşularla iş birliği yapılacak, aydınlanma ve laiklik olacak, Türkiye Avrasya'da konumlanacak. Erdoğan'ın sıcak para dilenme ekonomisi bitti. Vatan Partisi şimdiden üretim ekonomisi için hazırlık yapıyor. İran'da mazot 35 kuruş, Türkiye'de 5,5 TL biz tarıma mazotu 2 TL'den verirsek ne olur? Muazzam bir gelişme olur.



Çin ziyareti

Büyük bir üretim hamlesi için bu akşam uçağa binip Çin'e gidiyoruz. Ve size müjdeler yollayacağız. Umutsuzluğa gerek yok Vatan Partisi var.





ulusal.com.tr