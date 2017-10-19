Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, gazeteci Rafet Ballı sorularını yanıtladı

Doğu Perinçek, gazeteci Rafet Ballı sorularını yanıtladı.Doğu Perinçek'in açıklamalarından satır başları;-Biran önce Deniz Baykal'ın sağlığına kavuşmasını bekliyoruz.-Üretim ekonomisinin inşasında Firuz Kanatlı gibi örnekler önümüze ışık tutacak.-Üretim ekonomisinin inşasında Firuz Kanatlı gibi örnekler önümüze ışık tutacak.-Bütün sosyalist hareketler o ülkenin karakterinde olursa başarıya ulaşır.-Çözümlerimiz gündeme geldikçe Vatan Partisi umut olarak görülüyor.-Vatan Partisi bütün dünyayı izleyen ve ayakları Türkiye'de olan bir parti.- Çin basınında Vatan Partisi'nin önemli yer almasının nedeni onlarda yarattığımız saygıdır.- Batı Asya ülkelerinin birliğinin karşısında direnecek güç yok.-ABD ve İsrail'in planları yerle bir olmuştur.-Türkiye ile İran bir olsun, PKK beyaz bayrak çeker.-Vatan Partisi'nin programı ezici bir şekilde galip gelmiştir.-Batı Asya Birliği terörü yok eder.-2005'te Irak Türkmen örgütleriyle Barzanistan'a karşı ortak bildiri yayınladık.-Biz faal olarak sahada olduk. Bölge ülkeleriyle üst düzey görüşmeler gerçekleştirdik.-Mezhepsel politikaların iflas ettiğini görüyoruz.-Bölgede beraberlik ancak laiklik temelinde yükselir.-ABD'nin 'Şii-Sünni Blok' planı bozguna uğradı.-CHP, bölge ülkelerine 'diktatörlük' suçlaması yaparak ABD ve İsrail'in kara propagandasına alet oluyorlar.