Doğu Perinçek, gazeteci Rafet Ballı sorularını yanıtladı.
Doğu Perinçek'in açıklamalarından satır başları;
-Biran önce Deniz Baykal'ın sağlığına kavuşmasını bekliyoruz.
-Üretim ekonomisinin inşasında Firuz Kanatlı gibi örnekler önümüze ışık tutacak.
-Üretim ekonomisinin inşasında Firuz Kanatlı gibi örnekler önümüze ışık tutacak.
-Bütün sosyalist hareketler o ülkenin karakterinde olursa başarıya ulaşır.
-Çözümlerimiz gündeme geldikçe Vatan Partisi umut olarak görülüyor.
-Vatan Partisi bütün dünyayı izleyen ve ayakları Türkiye'de olan bir parti.
- Çin basınında Vatan Partisi'nin önemli yer almasının nedeni onlarda yarattığımız saygıdır.
- Batı Asya ülkelerinin birliğinin karşısında direnecek güç yok.
-ABD ve İsrail'in planları yerle bir olmuştur.
-Türkiye ile İran bir olsun, PKK beyaz bayrak çeker.
-Vatan Partisi'nin programı ezici bir şekilde galip gelmiştir.
-Batı Asya Birliği terörü yok eder.
-2005'te Irak Türkmen örgütleriyle Barzanistan'a karşı ortak bildiri yayınladık.
-Biz faal olarak sahada olduk. Bölge ülkeleriyle üst düzey görüşmeler gerçekleştirdik.
-Mezhepsel politikaların iflas ettiğini görüyoruz.
-Bölgede beraberlik ancak laiklik temelinde yükselir.
-ABD'nin 'Şii-Sünni Blok' planı bozguna uğradı.
-CHP, bölge ülkelerine 'diktatörlük' suçlaması yaparak ABD ve İsrail'in kara propagandasına alet oluyorlar.
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