Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ankara Şam hattındaki trafikle ilgili önemli bilgileri paylaştı. Perinçek, yakın zamanda Türkiye ile Suriye arasında 6 görüşme olduğunu ve görüşmelerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine yapıldığını açıkladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye ve Suriye hattındaki gelişmelere dair önemli bilgiler açıkladı.



Perinçek, yetkililerinin İran'ın başkenti Tahran'da yakın zamanda altı görüşme yaptıklarını söyledi. Perinçek konuyla ilgili Sputnik'e demeç verdi.



Perinçek, görüşmelerin Türk hükümetinin talebiyle yapıldığını aktardı.



Sahada da askeri güçler arasında işbirliği var.



Suriye ile yapılan işbirliği önemli. Vatan Partisi Lideri buna dikkat çekti ve Amerika'nın yenildiğini, Astana üçlüsünün istemediği gelişmelerin hiçbir şekilde Akdeniz'de, Batı Asya'da bölge ülkelerine dayatılamayacağını vurguladı.





ulusal.com.tr