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Doğu Perinçek: Bir devlet adamı bu şekilde konuşamaz

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Danıştay savcısını hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan için "devlet terbiyesi yok" dedi, orduda türban konusu ile ilgili kritik açıklamalar yaptı. Son dönemlerde Gezi ile ilgili yapılan "Soros" suçlamalarına da yanıt veren Perinçek "Geziyi milli bir halk hareketine çeviren Vatan Partisi'dir" ifadelerini kullandı.

Doğu Perinçek: Bir devlet adamı bu şekilde konuşamaz

Orduda türbanın anayasaya aykırı olduğunu söyleyen Danıştay savcısını böyle hedef almıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Vatan Partisi Lideri, Danıştay savcısını hedef alan Erdoğan'a sert çıktı.

Orduda türban tartışmaları ile ilgili net konuştu Vatan Partisi Lideri. "Türk Ordusu laiktir" dedi.

Son dönemlerde Gezi için yapılan "Soros" suçlamalarına da yanıt verdi Perinçek.

Doğu Perinçek, "Gezinin finansörü Osman Kavala" iddialarına "finansör Vatan Partisidir" diyerek karşılık verdi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #doğu perinçek #çıkış yolu
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