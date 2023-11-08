Doğu Perinçek: “Blinken'a Somut Tavır NATO'dan Çıkmakla Koyulur”

Vatan Partisi FETÖ'nün akademideki yapılanmasına ilişkin kamuoyunu sarsacak raporu açıkladı. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'ın FETÖ'nün akademi imamı Şerif Ali Tekalan'a yazdığı raporu kamuoyuna ilan etti.

Doğu Perinçek: “Blinken'a Somut Tavır NATO'dan Çıkmakla Koyulur”
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında gündemi değerlendirdi. AK Parti hükümetinin ABD Dışişleri Bakanı Blınken'a karşı somut tavır koymamasını eleştiren Perinçek, "Türk Milletini aldatmaya çalışıyorlar" diye konuştu. İsveç'in NATO'ya alınması konusunda Ak Partinin ABD'ye söz verdiğini bir kez daha vurguladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ak Parti hükümetinin ABD Dışişleri Bakanı Blınken'a karşı somut tavır koymamasını eleştirdi.

AK Parti'nin Filistin meselesinde somut tavır koymamasını eleştiren Doğu Perinçek, çözümleri sıraladı.
İsveç'in NATO'ya alınması konusunda Ak Parti'nin, ABD'ye söz verdiğini belirten Perinçek, Milletvekillerine çağrı yaptı.

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