Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Atatürk Sempozyumu’nun ikinci gününde Boğaziçi Üniversitesi'nde gençlerle buluştu.

Atatürk Sempozyumu’nun ikinci günü başladı. İlk oturum konuşmacısı olan Dr. Doğu Perinçek, Boğaziçi Üniversitesi’nde “Kemalist Devrim ve Birinci Cihan Harbi” konulu konuşmasını yaptı.



Boğaziçi Üniversitesi Büyük Toplantı Salonunda üniversitelilere hitap eden Perinçek, "Bugün Atatürk devrimi PKK'yı temizleme, FETÖ'yü temizleme mücadelesinde, Suriye topraklarından emperyalizmi temizleyen Türk ordusunun mücadelesinde devam etmektedir. Bugün Atatürk devrimi, Ege’den ve Akdeniz’den namlularını gösteren emperyalizmi süpürme mücadelesinde yol göstericidir. Atatürk devrimciliği bir hatıra değildir. Bugün Atatürk devrimciliği Afrin’dedir, Fırat Kalkanı’ndadır, Zeytin Dalı Harekatı’ndadır. Türkiye'nin ezici çoğunluğu bu mevzidedir. Atatürk devrimi önümüzdeki büyük görev ve iştir" dedi.



TÜRK ORDUSU VE BATI ASYA DEVLETLERİNİN ZAFERİ

Amerika’nın Suriye’den çekilmesinin strateji mi yoksa yenilgi mi olduğu sorusunun gelmesi üzerine Perinçek, “Amerika’nın Suriye’den çekilmesi, Batı Asya halklarının ve devletlerinin, aynı zamanda Türk devletinin başarısıdır” yanıtını verdi.

“ABD, Büyük Ortadoğu Projesi’yle güya 26 ülkeyi parçalayacak ve yeni rejimler getirecekti. Bunu silahla başarmaya çalıştı. Irak’ı iki kez işgal edip bir buçuk milyon insanı katletti, aynı zamanda Suriye’de iç savaş başlattı; ama Suriye’ye yenildi, İran’a, Irak’a yenildi. Güya Kürdistan kuracaklardı. ABD silahla geldi, Batı Asya halkları ve devletlerinin, en başta Türk Silahlı Kuvvetlerinin silahı ABD'nin planlarını bozdu. Bu yeni bir dünyanın habercisidir. ABD’nin hükmettiği ve tek efendisi olmak iddiasında bulunduğu küreselleşme, Batı halklarının silahıyla bozguna uğramıştır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin karanlık bir dönemde olmadığını vurgulayan Perinçek, “Altın bir döneme giriyoruz. Türkiye’nin Amerikan piyonlarını ezdiği, Türk Ordusu ve Türk yargısından gladyoyu temizlediği bir sürece, üretim devrimi sürecine giriyoruz” sözlerini kaydetti.



ASYA DEVRİMLERİNİN ÖNCÜSÜYÜZ

Türkiye’nin iki yüz yıldır emperyalizmle mücadele ettiği ve bütün mazlum milletlerin umudu olduğu ifadelerini kullanan Perinçek:

“Bizim devrimimizin başlangıcı Namık Kemal'lerden yani 1876 1. Meşrutiyet devriminden başlıyor. Aslında bütün dünyanın büyük devrimcilerinin gözleri Türkiye'deydi, Rusya'daydı, Çin'deydi. Gözler Doğuya çevrilmişti. Yani Avrupa'nın dünya devriminin merkezi olduğu zaman geride kalmıştı” dedi. Marx'ın Türkiye için 1874 yılında söylediği sözleri hatırlatan Perinçek “ ‘Avrupa’nın en yetenekli, en erdemli köylüsüTürk köylüsüdür.’ Biz dünyayı Asya devrimleri çağına sokan başlıca milletlerdeniz ve devrimlerin sahipleriyiz” ifadelerini kullandı.



‘PAYLAŞILMAK İSTENEN ZATEN OSMANLI DEVLETİYDİ’

Türkiye’nin Birinci Dünya Savaşı’nda tarafsız kalabileceği fikirlerine cevap veren Perinçek, “Dünya’da Birinci Cihan Savaşı’na katılacak tek devlet olsa, o da Osmanlı olurdu. Biz irademiz dışında savaşa girmek zorundaydık. Bu savaş zaten Osmanlı Devleti’nin paylaşılması savaşıydı. O koşullarda birbiriyle savaşan Mihver Devletleri ile İtilaf Devletleri arasındaki bu emperyalist savaşa, biz vatan savaşı yaparak dahil olduk. Lenin de ‘Bu bir emperyalist savaştır ama Türkiye vatanı için savaşıyor’ demiştir” şeklinde konuştu.

Kurtuluş Savaşı’nın 1914’te Birinci Dünya Savaşı ile başladığı vurgusunu yapan Perinçek “Savaşa neden erken girdiğimiz konusunda gelen sorular var. Bu isabetli bir karardır. Harbi iyi okuduk ve yumruğu ilk vurduk. Bu bize Çanakkale’de savaşma imkanı verdi. Yoksa İstanbul düşecekti. İstanbul düştüğü zaman Rusya’da Sovyet Devrimi olmayacaktı veya ertelenecekti. Dünya bambaşka bir hal alacaktı” dedi.





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