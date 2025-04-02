Doğu Perinçek: 'Boykot çağrıları milli sermayeyi hedef alıyor'

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, tüketim boykotu çağrılarının "Atlantik güdümlü sokak hareketleriyle uyumlu" olduğunu savundu. Çıkış Yolu programında gündemi değerlendiren Perinçek, ABD ve Batı ile bütünleşme çağrısı yapan çevrelerin, milli sermaye kuruluşlarını hedef aldığını ifade etti.

Perinçek, “Bu boykot çağrıları, Türkiye’nin Doğu’ya yönelmesine karşı bir mücadele olarak görülüyor. NATO’ya bağlılığını sürdüren çevrelerin, milli sermaye kuruluşlarını hedef alması tesadüf değil” dedi.