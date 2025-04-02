Doğu Perinçek: 'Boykot çağrıları milli sermayeyi hedef alıyor'

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, tüketim boykotu çağrılarının "Atlantik güdümlü sokak hareketleriyle uyumlu" olduğunu savundu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Doğu Perinçek: 'Boykot çağrıları milli sermayeyi hedef alıyor'
Yayınlanma:

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, tüketim boykotu çağrılarının "Atlantik güdümlü sokak hareketleriyle uyumlu" olduğunu savundu. Çıkış Yolu programında gündemi değerlendiren Perinçek, ABD ve Batı ile bütünleşme çağrısı yapan çevrelerin, milli sermaye kuruluşlarını hedef aldığını ifade etti.

Perinçek, “Bu boykot çağrıları, Türkiye’nin Doğu’ya yönelmesine karşı bir mücadele olarak görülüyor. NATO’ya bağlılığını sürdüren çevrelerin, milli sermaye kuruluşlarını hedef alması tesadüf değil” dedi.

CHP'nin boykot çağrısına tepki: 'Ekonomiye sabotaj girişimi'CHP'nin boykot çağrısına tepki: 'Ekonomiye sabotaj girişimi'Gündem
Putin’den 2011’den bu yana en büyük askere alım kararı!Putin’den 2011’den bu yana en büyük askere alım kararı!Dünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

boykot Doğu Perinçek
Günün Manşetleri
RTÜK’ten boykot çağrılarına takip uyarısı
İstanbul'un kabusu geri döndü
'Boykot çağrıları milli sermayeyi hedef alıyor'
Bayram tatilinde acı bilanço!
CHP'nin boykot çağrısına tepki
Kuvvetli sağanak geliyor, şemsiyesiz çıkmayın!
2025'in ilk üç ayında kaybettiğimiz sanatçılar
Doğu Perinçek partisinin bayramlaşmasında konuştu
Bakan Tunç'tan Silivri'deki tutuklularla ilgili açıklama
Bakan Hakan Fidan, Fransa’yı ziyaret edecek
Çok Okunanlar
1 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor 1 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklatıyor
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor Altın piyasasında hareketlilik sürüyor
Emekli bayram ikramiyesinde fark ödemeleri başlıyor! Emekli bayram ikramiyesinde fark ödemeleri başlıyor!
Benzine bir darbe daha! Benzine bir darbe daha!
Whatsapp'tan şok karar! Whatsapp'tan şok karar!