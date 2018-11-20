Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programında önemli açıklamalarda bulundu. "Şu an Türk medyasında yer almayan haberi veriyorum" diyen Perinçek Katar Şeyhliğinin Irak'la yaptığı son görüşmesinde 5'li ittifak önerdiğini söyledi.

Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bu hafta da gündem belirleyecek açıklamalarda bulundu.



Perinçek, Katar Şeyhliğinin Irak'a 5'li ittifak önerdiğini söyledi. Katar'ın Irak'a yaptığı 5'i ittifak teklifi içinde Türkiye ve Suriye'de bulunuyor.



"Türk ve dünya kamuoyuna buradan duyuruyorum" diyen Perinçek şöyle konuştu:



"Türkiye'nin yarınki gündemini belirleyecek önemli haberi veriyorum. Katar Şeyhliği, Irak'la son görüşmelerinde 5'li ittifak önerdi. 5'li ittifak şu, Türkiye, Suriye, Irak, İran, Katar. Bu 5'imiz bölgede Batı Asya'da bir ittifak yapalım diye Katar Şeyhliği önerdi. Bu IRNA yani İran Haber Ajansı tarafından yayıldı. Ve IRNA'da Irak Haber Ajansı'na gönderme yaprak bu haber verdi. Ve ben de buradan şimdi Türkiye kamuoyuna ve aynı zamanda dünya kamuoyuna açıklamada bulunuyorum." ifadelerini kullandı.



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